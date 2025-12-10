Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ο 19χρονος Μόργκαν σκόραρε στο 96' για την ΚΠΡ και στους πανηγυρισμούς τον άφησαν με το εσώρουχο, δείτε βίντεο
Ο 19χρονος Μόργκαν σκόραρε στο 96' για την ΚΠΡ και στους πανηγυρισμούς τον άφησαν με το εσώρουχο, δείτε βίντεο
Το νικητήριο τέρμα του 19χρονου προκάλεσε πανικό στο Loftus Road, με τον παίκτη να μένει με τα εσώρουχα στους πανηγυρισμούς
Σε ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια των τελευταίων ετών στο Loftus Road, η Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς ανέβηκε στις θέσεις των play-off της Championship, χάρη σε ένα δραματικό νικητήριο γκολ στο 96ο λεπτό από τον έφηβο αναπληρωματικό, Κίραν Μόργκαν.
Η εξέλιξη του αγώνα με την Μπέρμιγχαμ ήταν απίστευτη. Η ΚΠΡ είχε προηγηθεί με κεφαλιά του Τζίμι Νταν στο πρώτο ημίχρονο αλλά η Μπέρμιγχαμ ισοφάρισε με τον Πάτρικ Ρόμπερτς στο 93ο λεπτό, σβήνοντας προσωρινά τις ελπίδες των γηπεδούχων.
Όμως, τρία λεπτά αργότερα, ο 19χρονος Κίραν Μόργκαν με ένα δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας τη νίκη με 2-1 στους «R's».
Το γκολ προκάλεσε απόλυτο πανδαιμόνιο στο Loftus Road, με τους φιλάθλους να ξεχύνονται στον αγωνιστικό χώρο σε σκηνές που θύμιζαν τελικό Κυπέλλου. Μέσα στον ξέφρενο πανηγυρισμό, ο Μόργκαν ξέσπασε βγάζοντας τη φανέλα του, όμως η κατάσταση ξέφυγε με τον πιο... αστείο τρόπο.
Ο συμπαίκτης του, Τζόναθαν Βαράν, τράβηξε το σορτς του νεαρού άσου, με αποτέλεσμα ο σκόρερ να μείνει μόνο με το εσώρουχό του μπροστά από την κερκίδα των φανατικών!
What's happening here? 😂😂pic.twitter.com/7OHCNhsvKr— Second Tier podcast (@secondtierpod) December 10, 2025
