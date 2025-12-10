Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ο Νεϊμάρ ξανασυναντά το αγόρι με λευχαιμία στο οποίο αφιέρωσε έναν πανηγυρισμό το 2012, δείτε βίντεο
Ο Νεϊμάρ ξανασυναντά το αγόρι με λευχαιμία στο οποίο αφιέρωσε έναν πανηγυρισμό το 2012, δείτε βίντεο
Ο 19χρονος Ματέους νίκησε τη λευχαιμία και ευχαρίστησε προσωπικά τον αστέρα της Σάντος για τη δύναμη που του έδωσε το 2012
Ένα από τα πιο συγκινητικά βίντεο των τελευταίων ημερών έρχεται από τη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ Τζούνιορ και έναν παλιό του – αλλά και παντοτινό – θαυμαστή. Ο σταρ της Σάντος συναντήθηκε ξανά, ύστερα από χρόνια, με τον Ματέους, έναν φίλαθλο της ομάδας που είχε διαγνωστεί με λευχαιμία όταν ήταν μόλις 6 ετών, και στον οποίο ο Βραζιλιάνος άσος είχε αφιερώσει πανηγυρισμό του το 2012, μετά από κοινή συμφωνία τους.
Σήμερα, ο Ματέους είναι 19 χρονών, έχει νικήσει τη μάχη με την ασθένεια και θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, του έδωσε τεράστια δύναμη κατά τη διάρκεια των θεραπειών. Το Σάντος δημοσίευσε το βίντεο της συνάντησης στα social media της, με τον νεαρό φίλαθλο να λέει εμφανώς συγκινημένος: «Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, γιατί τόσο εσύ όσο και η Σάντος είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Μου δώσατε κίνητρο για τη θεραπεία μου και θα σας ακολουθώ μια ζωή. Είναι ευτυχία να σε έχω δίπλα μου».
Ο Νεϊμάρ, χαμογελαστός, απάντησε με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα: «Είναι ωραίο να σε βλέπω και να ξανασυναντιόμαστε τόσα χρόνια μετά. Έχω αρχίσει και γερνάω», είπε γελώντας, σπάζοντας λίγο την ένταση της στιγμής.
Στο τέλος της επανασύνδεσης, ο Βραζιλιάνος σταρ αγκάλιασε θερμά τον Ματέους και του χάρισε μια ξεχωριστή φανέλα της Σάντος, υπογεγραμμένη από τον ίδιο αλλά και από αρκετούς παίκτες της επαγγελματικής ομάδας. Οι δυο τους, μάλιστα, δεν έμειναν μόνο στα λόγια: αναβίωσαν τον διάσημο χορό-πανηγυρισμό του 2012, κλείνοντας τον κύκλο μιας ιστορίας που τότε είχε συγκινήσει τη χώρα.
«Πέρασε ο καιρός, ο Ματέους αντιμετώπισε και ξεπέρασε τη λευχαιμία, συνέχισε να είναι παθιασμένος με τη Σάντος και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο Ρέι Πελέ για να ξαναβρεί τον είδωλό του… και να ξανακάνουν τον χορό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος στον επίσημο λογαριασμό του, συνοδεύοντας το μήνυμα με το συγκινητικό βίντεο.
Σήμερα, ο Ματέους είναι 19 χρονών, έχει νικήσει τη μάχη με την ασθένεια και θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, του έδωσε τεράστια δύναμη κατά τη διάρκεια των θεραπειών. Το Σάντος δημοσίευσε το βίντεο της συνάντησης στα social media της, με τον νεαρό φίλαθλο να λέει εμφανώς συγκινημένος: «Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, γιατί τόσο εσύ όσο και η Σάντος είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Μου δώσατε κίνητρο για τη θεραπεία μου και θα σας ακολουθώ μια ζωή. Είναι ευτυχία να σε έχω δίπλα μου».
Ο Νεϊμάρ, χαμογελαστός, απάντησε με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα: «Είναι ωραίο να σε βλέπω και να ξανασυναντιόμαστε τόσα χρόνια μετά. Έχω αρχίσει και γερνάω», είπε γελώντας, σπάζοντας λίγο την ένταση της στιγμής.
Στο τέλος της επανασύνδεσης, ο Βραζιλιάνος σταρ αγκάλιασε θερμά τον Ματέους και του χάρισε μια ξεχωριστή φανέλα της Σάντος, υπογεγραμμένη από τον ίδιο αλλά και από αρκετούς παίκτες της επαγγελματικής ομάδας. Οι δυο τους, μάλιστα, δεν έμειναν μόνο στα λόγια: αναβίωσαν τον διάσημο χορό-πανηγυρισμό του 2012, κλείνοντας τον κύκλο μιας ιστορίας που τότε είχε συγκινήσει τη χώρα.
«Πέρασε ο καιρός, ο Ματέους αντιμετώπισε και ξεπέρασε τη λευχαιμία, συνέχισε να είναι παθιασμένος με τη Σάντος και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο Ρέι Πελέ για να ξαναβρεί τον είδωλό του… και να ξανακάνουν τον χορό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος στον επίσημο λογαριασμό του, συνοδεύοντας το μήνυμα με το συγκινητικό βίντεο.
Lembra do menino da dancinha do @NeymarJr? 🥹— Santos FC (@SantosFC) December 9, 2025
O tempo passou, Matheus enfrentou e venceu a leucemia, continuou sendo um santista apaixonado e voltou ao CT Rei Pelé para reencontrar o ídolo... e refazer a dancinha! 😂 pic.twitter.com/7tRBeCzzbR
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE