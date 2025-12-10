Ο Νεϊμάρ ξανασυναντά το αγόρι με λευχαιμία στο οποίο αφιέρωσε έναν πανηγυρισμό το 2012, δείτε βίντεο
Ο Νεϊμάρ ξανασυναντά το αγόρι με λευχαιμία στο οποίο αφιέρωσε έναν πανηγυρισμό το 2012, δείτε βίντεο

Ο 19χρονος Ματέους νίκησε τη λευχαιμία και ευχαρίστησε προσωπικά τον αστέρα της Σάντος για τη δύναμη που του έδωσε το 2012

Ένα από τα πιο συγκινητικά βίντεο των τελευταίων ημερών έρχεται από τη Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ Τζούνιορ και έναν παλιό του – αλλά και παντοτινό – θαυμαστή. Ο σταρ της Σάντος συναντήθηκε ξανά, ύστερα από χρόνια, με τον Ματέους, έναν φίλαθλο της ομάδας που είχε διαγνωστεί με λευχαιμία όταν ήταν μόλις 6 ετών, και στον οποίο ο Βραζιλιάνος άσος είχε αφιερώσει πανηγυρισμό του το 2012, μετά από κοινή συμφωνία τους.

Σήμερα, ο Ματέους είναι 19 χρονών, έχει νικήσει τη μάχη με την ασθένεια και θέλησε να πει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, του έδωσε τεράστια δύναμη κατά τη διάρκεια των θεραπειών. Το Σάντος δημοσίευσε το βίντεο της συνάντησης στα social media της, με τον νεαρό φίλαθλο να λέει εμφανώς συγκινημένος: «Ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα, γιατί τόσο εσύ όσο και η Σάντος είστε πολύ σημαντικοί για μένα. Μου δώσατε κίνητρο για τη θεραπεία μου και θα σας ακολουθώ μια ζωή. Είναι ευτυχία να σε έχω δίπλα μου».

Ο Νεϊμάρ, χαμογελαστός, απάντησε με χιούμορ αλλά και τρυφερότητα: «Είναι ωραίο να σε βλέπω και να ξανασυναντιόμαστε τόσα χρόνια μετά. Έχω αρχίσει και γερνάω», είπε γελώντας, σπάζοντας λίγο την ένταση της στιγμής.

Στο τέλος της επανασύνδεσης, ο Βραζιλιάνος σταρ αγκάλιασε θερμά τον Ματέους και του χάρισε μια ξεχωριστή φανέλα της Σάντος, υπογεγραμμένη από τον ίδιο αλλά και από αρκετούς παίκτες της επαγγελματικής ομάδας. Οι δυο τους, μάλιστα, δεν έμειναν μόνο στα λόγια: αναβίωσαν τον διάσημο χορό-πανηγυρισμό του 2012, κλείνοντας τον κύκλο μιας ιστορίας που τότε είχε συγκινήσει τη χώρα.

«Πέρασε ο καιρός, ο Ματέους αντιμετώπισε και ξεπέρασε τη λευχαιμία, συνέχισε να είναι παθιασμένος με τη Σάντος και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο Ρέι Πελέ για να ξαναβρεί τον είδωλό του… και να ξανακάνουν τον χορό!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύλλογος στον επίσημο λογαριασμό του, συνοδεύοντας το μήνυμα με το συγκινητικό βίντεο.

