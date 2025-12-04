Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μένει εκτός δράσης για 2 έως 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το ESPN
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς
Θλάση στη δεξιά γάμπα φαίνεται να... κληρονόμησε από το παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο Έλληνας σταρ του NBA έχασε πρόσφατα τέσσερα παιχνίδια λόγω του τραυματισμού αλλά στάθηκε ξανά άτυχος κόντρα στους Πίστονς.
Σύμφωνα με το ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 εβδομάδες.
Ο Γιάννης αποχώρησε μόλις στο 3' του αγώνα και σήμανε συναγερμός στους Μπακς. Πάντως για ένα παρόμοιο πρόβλημα στην αριστερή γάμπα είχε χάσει τα playoffs του NBA το 2024.
Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to be sidelined for approximately 2 to 4 weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/k5TyjEo6Eh— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2025
