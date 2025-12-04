Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μένει εκτός δράσης για 2 έως 4 εβδομάδες, σύμφωνα με το ESPN
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς

Θλάση στη δεξιά γάμπα φαίνεται να... κληρονόμησε από το παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. 
Ο Έλληνας σταρ του NBA έχασε πρόσφατα τέσσερα παιχνίδια λόγω του τραυματισμού αλλά στάθηκε ξανά άτυχος κόντρα στους Πίστονς. 

Σύμφωνα με το ESPN ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει θλάση στη δεξιά γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 εβδομάδες. 

Ο Γιάννης αποχώρησε μόλις στο 3' του αγώνα και σήμανε συναγερμός στους Μπακς. Πάντως για ένα παρόμοιο πρόβλημα στην αριστερή γάμπα είχε χάσει τα playoffs του NBA το 2024. 
