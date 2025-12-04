Με έσοδα 31 εκατ. δολάρια η Κόκο Γκοφ η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για το 2025
Με έσοδα 31 εκατ. δολάρια η Κόκο Γκοφ η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για το 2025

Η 21χρονη Αμερικανίδα τενίστρια έχει 8 εκατ. δολάρια έσοδα από τους αγώνες και 23 από τις χορηγίες

Με έσοδα 31 εκατ. δολάρια η Κόκο Γκοφ η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για το 2025
Η Κόκο Γκοφ είναι σύμφωνα με το Sportico η αθλήτρια με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο για το 2025. 

Η 21χρονη τενίστρια που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης είναι στο Νο1 της σχετικής λίστας με έσοδα της τάξεως των 31 εκατ. δολαρίων. 

Από αυτά τα 8 εκατ. δολάρια είναι για τις συμμετοχές της στα τουρνουά της WTA και τα 23 εκατ. δολάρια από τις χορηγίες της. Στη 2η θέση είναι η τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα με 30 εκατ. δολάρια. 

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έχει κερδίσει 15 εκατ. δολάρια από τα τουρνουά και άλλα τόσα από τις χορηγίες. Στο Νο3 είναι η Πολωνή τενίστρια Ίγκα Σβιόντεκ με 23,1 εκατ. δολάρια και στο Νο4 η σκιέρ Έιλεν Γκου με 23 εκατ. δολάρια. 


