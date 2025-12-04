Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Με έσοδα 31 εκατ. δολάρια η Κόκο Γκοφ η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο για το 2025
Η 21χρονη Αμερικανίδα τενίστρια έχει 8 εκατ. δολάρια έσοδα από τους αγώνες και 23 από τις χορηγίες
Η Κόκο Γκοφ είναι σύμφωνα με το Sportico η αθλήτρια με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο για το 2025.
Η 21χρονη τενίστρια που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης είναι στο Νο1 της σχετικής λίστας με έσοδα της τάξεως των 31 εκατ. δολαρίων.
Από αυτά τα 8 εκατ. δολάρια είναι για τις συμμετοχές της στα τουρνουά της WTA και τα 23 εκατ. δολάρια από τις χορηγίες της. Στη 2η θέση είναι η τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα με 30 εκατ. δολάρια.
Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης έχει κερδίσει 15 εκατ. δολάρια από τα τουρνουά και άλλα τόσα από τις χορηγίες. Στο Νο3 είναι η Πολωνή τενίστρια Ίγκα Σβιόντεκ με 23,1 εκατ. δολάρια και στο Νο4 η σκιέρ Έιλεν Γκου με 23 εκατ. δολάρια.
The 15 top-earning female athletes in 2025 include 10 tennis players, plus a pair of golfers and one each from basketball, gymnastics and skiing. Here are the top 5 👀— Sportico (@Sportico) December 3, 2025
Check out the full list here: https://t.co/I30ARcv9hX pic.twitter.com/Mlghvz9gJ6
