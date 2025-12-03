Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Συναγερμός στη Μπράιτον: Ο Τζίμας τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, βίντεο
Ο Στέφανος Τζίμας έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις 24 λεπτά μετά το ντεμπούτο ως βασικός στην Premier League
Είναι να μη σε θέλει...
Λίγες ημέρες αφού πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην Premier League, ο Στέφανος Τζίμας ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός σε παιχνίδι πρωταθλήματος της Μπράιτον, σε αυτό κόντρα στην Άστον Βίλα. Ωστόσο, αυτή η σπουδαία περίσταση συνδυάστηκε με τρομερή ατυχία.
Ο Έλληνας σέντερ φορ έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας στο 24ο λεπτό του ματς. Στην προσπάθειά του να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ, ο Τζίμας πάτησε άσχημα το πόδι του στο έδαφος και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας να πονά αρκετά στο γόνατο.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Στη συνέχεια, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε κατευθείαν προς τον πάγκο της Μπράιτον. Άπαντες σε Αγγλία και Ελλάδα πλέον ελπίζουν να μην είναι κάτι σοβαρό και ο Τζίμας να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στη δράση.
Υπενθυμίζουμε πως σε 11 ματς, πριν το αποψινό, ο 19χρονος μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ με την Μπράιτον.
