Στρατιώτης παρακολούθησε από την σκοπιά το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός για το Κύπελλο Ελλάδος
Στρατιώτης παρακολούθησε από την σκοπιά το Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός για το Κύπελλο Ελλάδος
Η μεσημεριανή έναρξη του αγώνα (13:30) σε συνδυασμό με τη θέση του γηπέδου στην Ερμούπολη δημιούργησαν μια ασυνήθιστη εικόνα λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα στην αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Λόγω της εγγύτητας του στρατοπέδου με το γήπεδο, ένας στρατιώτης είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τον αγώνα από το φυλάκιο της σκοπιάς, βλέποντας καθαρά την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα της Σύρου και τους «ερυθρόλευκους».
