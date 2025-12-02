Βόλος - Αιγάλεω 6-0: Mε χατ-τρικ Χάμουλιτς έκλεισε θριαμβευτικά τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - Δείτε τα γκολ
SPORTS
ΝΠΣ Βόλος Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας

Βόλος - Αιγάλεω 6-0: Mε χατ-τρικ Χάμουλιτς έκλεισε θριαμβευτικά τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - Δείτε τα γκολ

O Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έφτασε τους 7 βαθμούς και πλέον περιμένει να μάθει την τελική του θέση στη League Phase του Κυπέλλου

Βόλος - Αιγάλεω 6-0: Mε χατ-τρικ Χάμουλιτς έκλεισε θριαμβευτικά τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - Δείτε τα γκολ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαΐντ Χάμουλιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ο Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κι ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.

Η ομάδα της Μαγνησίας δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο «Σίτι» κι έκανε ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου.

Ο Χάμουλιτς βρήκε δίχτυα στο 57’ (πλασέ), στο 62’ (πλασέ) και στο 84’ (σουτ), ενώ δύο γκολ σημείωσε ο Ασεχνούν (10’ απευθείας φάουλ, 88’ πλασέ) κι ένα ο 18χρονος Σαντής (13’ πλασέ).

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: 8’ Ευαγγέλου

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς

Κλείσιμο
ΑΙΓΑΛΕΩ: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.



Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0
03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
04/12/2025, 17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)

Η βαθμολογία
1. ΟΦΗ 9 (7-1)
2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
3. Άρης 9 (5-1)
4. ΑΕΚ 9 (4-1)
-----------------------------
5. Βόλος 7 (10-7) **
6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
8. Κηφισιά 5 (4-3)
9. Ατρόμητος 4 (6-5)
10.Παναιτωλικός 3 (5-4)
11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
12. Ηρακλής 3 (2-3) *
-----------------------------
13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8
14. Μαρκό 1 (2-3) *
15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
16. Καβάλα 1 (1-4) *
17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
18. Athens Kallithea 0 (1-4)
19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
20. Αιγάλεω 0 (1-7)**
*Ματς λιγότερο
** Ματς περισσότερο

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι μετά από έρευνα της βελγικής αστυνομίας για απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Ένοχη για όλες τις κατηγορίες η ηθοποιός

Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης