Βόλος - Αιγάλεω 6-0: Mε χατ-τρικ Χάμουλιτς έκλεισε θριαμβευτικά τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας - Δείτε τα γκολ
O Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έφτασε τους 7 βαθμούς και πλέον περιμένει να μάθει την τελική του θέση στη League Phase του Κυπέλλου
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαΐντ Χάμουλιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ο Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κι ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.
Η ομάδα της Μαγνησίας δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο «Σίτι» κι έκανε ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου.
Ο Χάμουλιτς βρήκε δίχτυα στο 57’ (πλασέ), στο 62’ (πλασέ) και στο 84’ (σουτ), ενώ δύο γκολ σημείωσε ο Ασεχνούν (10’ απευθείας φάουλ, 88’ πλασέ) κι ένα ο 18χρονος Σαντής (13’ πλασέ).
Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)
Κίτρινες: 8’ Ευαγγέλου
Αποβολές: -
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς
ΑΙΓΑΛΕΩ: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.
Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
02/12/2025, 19:00: Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0
03/12/2025, 13:30: Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός (Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης)
03/12/2025, 15:00: Μαρκό - Λεβαδειακός (Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου)
03/12/2025, 15:00: Athens Kallithea FC - Καβάλα (Δημ. Στ. Καλλιθέας "Γρ. Λαμπράκης")
03/12/2025, 16:00: ΑΕΛ - Ατρόμητος Αθηνών (AEL FC Arena)
03/12/2025, 17:00: Αστέρας AKTΟR - Ηλιούπολη (Γηπ. Αστέρα Τρίπολης "Θ. Κολοκοτρώνης")
03/12/2025, 17:30: ΑΕΚ - ΟΦΗ (OPAP Arena)
03/12/2025, 19:30: Παναθηναϊκός - Κηφισιά (Γηπ. «Απόστολος Νικολαΐδης»)
03/12/2025, 21:30: Άρης - ΠΑΟΚ (Γηπ. "Κλεάνθης Βικελίδης")
04/12/2025, 17:00: Ηρακλής - Παναιτωλικός (Καυτανζόγλειο Στάδιο)
Η βαθμολογία
1. ΟΦΗ 9 (7-1)
2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
3. Άρης 9 (5-1)
4. ΑΕΚ 9 (4-1)
-----------------------------
5. Βόλος 7 (10-7) **
6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
8. Κηφισιά 5 (4-3)
9. Ατρόμητος 4 (6-5)
10.Παναιτωλικός 3 (5-4)
11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
12. Ηρακλής 3 (2-3) *
-----------------------------
13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8
14. Μαρκό 1 (2-3) *
15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)
16. Καβάλα 1 (1-4) *
17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)
18. Athens Kallithea 0 (1-4)
19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
20. Αιγάλεω 0 (1-7)**
*Ματς λιγότερο
** Ματς περισσότερο
