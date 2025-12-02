Παναθηναϊκός: Εκτός με γαστρεντερίτιδα ο Γκραντ, ατομικό οι Όσμαν - Χολμς
Αρκετά προβλήματα στον Παναθηναϊκό εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει ρυθμούς ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια (5/12), όμως ο Έργκιν Άταμαν συνεχίζει να μην έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

Μπορεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν να έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τους Όσμαν, Χολμς και Τζέριαν Γκραντ.

Οι Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς δεν κατάφεραν να προπονηθούν με την υπόλοιπη ομάδα το απόγευμα της Τρίτης (2/12), με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Τέλος, εκτός προπόνησης έμεινε και ο Τζέριαν Γκραντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα.

