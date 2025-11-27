ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο
Παναθηναϊκός Στουρμ Γκρατς Europa League Οτάρ Κιτεϊσβίλι Φέλιξ Μάγκατ

Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο

Ο Οτάρ Κιτεϊσβίλι σκόραρε στο 34' με γκολ που θύμισε εκείνο του Μάγκατ στον τελικό του 1983 στο ΟΑΚΑ 

Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 στο 18' αλλά η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε στο 34' με απίθανο γκολ στο ΟΑΚΑ. 

Ο Γεωργιανός Οτάρ Κιτεϊσβίλι, βρήκε χώρο, προχώρησε και από τα 30 μέτρα εξαπέλυσε ένα απίθανο δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-1.

Το γκολ του Γεωργιανού θύμισε εκείνο το Φέλιξ Μάγκατ στον τελικό του 1983 στο ΟΑΚΑ που χάρισε το τρόπαιο στο Αμβούργο κόντρα στην Γιουβέντους. Βέβαια ο Μάγκατ το είχε πετύχει από πιο πλάγια θέση! 

Το γκολ του Κιτεϊσβίλι

Το γκολ του Μάγκατ


Felix Magath Juventus-Amburgo 0-1 (1983)


