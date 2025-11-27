Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο
Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο
Ο Οτάρ Κιτεϊσβίλι σκόραρε στο 34' με γκολ που θύμισε εκείνο του Μάγκατ στον τελικό του 1983 στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 στο 18' αλλά η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε στο 34' με απίθανο γκολ στο ΟΑΚΑ.
Ο Γεωργιανός Οτάρ Κιτεϊσβίλι, βρήκε χώρο, προχώρησε και από τα 30 μέτρα εξαπέλυσε ένα απίθανο δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-1.
Το γκολ του Γεωργιανού θύμισε εκείνο το Φέλιξ Μάγκατ στον τελικό του 1983 στο ΟΑΚΑ που χάρισε το τρόπαιο στο Αμβούργο κόντρα στην Γιουβέντους. Βέβαια ο Μάγκατ το είχε πετύχει από πιο πλάγια θέση!
Το γκολ του Κιτεϊσβίλι
Connatix Player: e3e509ee-42f5-479d-ba30-0da1aa0ff80b - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Το γκολ του Μάγκατ
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα