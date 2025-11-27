Θύμισε Μάγκατ ο Κιτεϊσβίλι - Το απίθανο γκολ του Γεωργιανού στο Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 στο 18' αλλά η Στουρμ Γκρατς ισοφάρισε στο 34' με απίθανο γκολ στο ΟΑΚΑ.

Ο Γεωργιανός Οτάρ Κιτεϊσβίλι, βρήκε χώρο, προχώρησε και από τα 30 μέτρα εξαπέλυσε ένα απίθανο δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι για το 1-1.



Το γκολ του Γεωργιανού θύμισε εκείνο το Φέλιξ Μάγκατ στον τελικό του 1983 στο ΟΑΚΑ που χάρισε το τρόπαιο στο Αμβούργο κόντρα στην Γιουβέντους. Βέβαια ο Μάγκατ το είχε πετύχει από πιο πλάγια θέση!



Το γκολ του Κιτεϊσβίλι



Connatix Player: e3e509ee-42f5-479d-ba30-0da1aa0ff80b - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba

σήμερα