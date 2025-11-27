Χατζόπουλος: Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, συμβουλεύω τον κ.Μυστακίδη να συστηθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο κ. Χατζόπουλος έκανε εμφανώς συγκινημένος τον απολογισμό των 5,5 χρόνων που είχε την ευθύνη της ομάδας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη ημέρα και έδωσε τη δική του συμβουλή στον κ.Μυστακίδη