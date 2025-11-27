Χατζόπουλος: Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, συμβουλεύω τον κ.Μυστακίδη να συστηθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ
Χατζόπουλος: Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου, συμβουλεύω τον κ.Μυστακίδη να συστηθεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο κ. Χατζόπουλος έκανε εμφανώς συγκινημένος τον απολογισμό των 5,5 χρόνων που είχε την ευθύνη της ομάδας, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη ημέρα και έδωσε τη δική του συμβουλή στον κ.Μυστακίδη
Από σήμερα το πρωί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ άλλαξε σελίδα καθώς ολοκληρώθηκαν και τα τυπικά για τη μεταβίβαση των μετοχών στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς συγκινημένος στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε τους πάντες για τη συνεργασία αυτά τα 5,5 χρόνια και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη ημέρα. Τι είπε για τον Τέλη Μυστακίδη…
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Θανάσης Χατζόπουλος:
Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Πριν 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για το αν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια συνάντηση για το μέλλον του μπάσκετ. Πήγα, είδα ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο και μετά την επιβεβαίωση του κ. Κατσαρή, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια για την εμπιστοσύνη, αποφάσισα να αναλάβω την ομάδα.
Πολλοί με είπαν τρελό. Είπαν ότι πάω να αυτοκτονήσω. Είχαμε βρει ένα κανονικό χάος. Μέρες που εύχομαι να μην τις ξαναζήσει κανείς. Απλήρωτοι οι πάντες για μήνες, παλιοί παίκτες, όλοι να ζητούν, ένας πραγματικός εφιάλτης. Παρόλα αυτά, είπα ότι θα μπω να προσπαθήσω να σώζω ό,τι σώζεται.
Μετά από 5,5 χρόνια αγώνα, παραδίδω την ομάδα, όπως υποσχέθηκα την πρώτη μέρα. Βρίσκεται στην 3η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν να είναι πρώτη, 1η στον όμιλο της και στους 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχουμε.
Θα έρθει ένας ιδιοκτήτης, που μέχρι τις 15/1 έχει αναλάβει την υποχρέωση να ξεχρεώσει το υπόλοιπο των χρεών. Ο ΠΑΟΚ δε θα έχει να φοβάται τίποτα, με μια νέα διοίκηση που θα παλέψει για να κάνει ξανά τον αετό να πετά ψηλά.
Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τα χρέη, ήρθε ο κόσμος στο γήπεδο, πήγαμε σε ένα ευρωπαϊκό τελικό, παλεύαμε σε κάθε αγώνα και ήρθε ένας ισχυρός επενδυτής. Μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί, αν χρειαζόταν θα το έκανα και αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτά τα 5.5 χρόνια. Παίκτες, προπονητές και να σταθώ κυρίως στην ομάδα που δουλέψαμε μαζί. Θα τους αναφέρω έναν-έναν ονομαστικά, για να ξέρει ο κόσμος ποιοι αγωνίζεται κάθε μέρα πίσω από τη σκηνή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολύκαρπο Αρβανιτίδη, τον Γιώργο Τσουκαλά, τον Μανώλη Σουανίδη, το γιατρό μας τον Ιωσήφ Γαβριηλίδη, το Μανώλη Βαλλιάνο, το «Βούδα» που φροντίζει όλους τους αθλητές, το γυμναστή μας τον Παναγιώτη Βασιλείου.
Να πάω στους βοηθούς, τον Παντελή Μπούτσκο, τον Μπάμπη Καραΐσκο, τον Σταύρο Χατζηπέτρου. Ο Παντελής και ο Μπάμπης, όσο μπάσκετ ξέρουν, δεν το ξέρει η μισή Ελλάδα.
Ο Μαρίνος Καρβουνάρης στα γραφεία, τρέχει για τα πάντα, η Νάντια Κλαδά στα εισιτήρια, ο Σωτήρης Σαρρίδης, ο Νίκος Φιλάτος που βλέπετε όλα τα ωραία βίντεο. Τους αξίζουν πολλά μπράβο.
Στο αγωνιστικό, δε μπορώ να παραλείψω τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, τον άνθρωπο που του έκοψα το μπάσκετ, τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Σε ευχαριστώ που με άντεξες 5,5 χρόνια. Για τη Ναστάζια Μαγουλά δεν έχω λόγια. Ό,τι ωραίο έχει γίνει είναι δικό της, μαζί με τον πιο επαγγελματία εκπρόσωπο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Δεν ξέρω χωρίς αυτήν την ομάδα, τι θα είχαμε πετύχει.
Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν εμφανώς συγκινημένος στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, ευχαρίστησε τους πάντες για τη συνεργασία αυτά τα 5,5 χρόνια και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη ημέρα. Τι είπε για τον Τέλη Μυστακίδη…
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Θανάσης Χατζόπουλος:
Στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Πριν 5,5 χρόνια έλαβα ένα τηλεφώνημα για το αν θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια συνάντηση για το μέλλον του μπάσκετ. Πήγα, είδα ότι δεν υπήρχε κάτι άλλο και μετά την επιβεβαίωση του κ. Κατσαρή, τον οποίο ευχαριστώ δημόσια για την εμπιστοσύνη, αποφάσισα να αναλάβω την ομάδα.
Πολλοί με είπαν τρελό. Είπαν ότι πάω να αυτοκτονήσω. Είχαμε βρει ένα κανονικό χάος. Μέρες που εύχομαι να μην τις ξαναζήσει κανείς. Απλήρωτοι οι πάντες για μήνες, παλιοί παίκτες, όλοι να ζητούν, ένας πραγματικός εφιάλτης. Παρόλα αυτά, είπα ότι θα μπω να προσπαθήσω να σώζω ό,τι σώζεται.
Μετά από 5,5 χρόνια αγώνα, παραδίδω την ομάδα, όπως υποσχέθηκα την πρώτη μέρα. Βρίσκεται στην 3η θέση του ελληνικού πρωταθλήματος, σαν να είναι πρώτη, 1η στον όμιλο της και στους 16 της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετέχουμε.
Θα έρθει ένας ιδιοκτήτης, που μέχρι τις 15/1 έχει αναλάβει την υποχρέωση να ξεχρεώσει το υπόλοιπο των χρεών. Ο ΠΑΟΚ δε θα έχει να φοβάται τίποτα, με μια νέα διοίκηση που θα παλέψει για να κάνει ξανά τον αετό να πετά ψηλά.
Φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου. Κάναμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τα χρέη, ήρθε ο κόσμος στο γήπεδο, πήγαμε σε ένα ευρωπαϊκό τελικό, παλεύαμε σε κάθε αγώνα και ήρθε ένας ισχυρός επενδυτής. Μόνο σπαθιά δεν έχω καταπιεί, αν χρειαζόταν θα το έκανα και αυτό.
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αυτά τα 5.5 χρόνια. Παίκτες, προπονητές και να σταθώ κυρίως στην ομάδα που δουλέψαμε μαζί. Θα τους αναφέρω έναν-έναν ονομαστικά, για να ξέρει ο κόσμος ποιοι αγωνίζεται κάθε μέρα πίσω από τη σκηνή.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Πολύκαρπο Αρβανιτίδη, τον Γιώργο Τσουκαλά, τον Μανώλη Σουανίδη, το γιατρό μας τον Ιωσήφ Γαβριηλίδη, το Μανώλη Βαλλιάνο, το «Βούδα» που φροντίζει όλους τους αθλητές, το γυμναστή μας τον Παναγιώτη Βασιλείου.
Να πάω στους βοηθούς, τον Παντελή Μπούτσκο, τον Μπάμπη Καραΐσκο, τον Σταύρο Χατζηπέτρου. Ο Παντελής και ο Μπάμπης, όσο μπάσκετ ξέρουν, δεν το ξέρει η μισή Ελλάδα.
Ο Μαρίνος Καρβουνάρης στα γραφεία, τρέχει για τα πάντα, η Νάντια Κλαδά στα εισιτήρια, ο Σωτήρης Σαρρίδης, ο Νίκος Φιλάτος που βλέπετε όλα τα ωραία βίντεο. Τους αξίζουν πολλά μπράβο.
Στο αγωνιστικό, δε μπορώ να παραλείψω τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, τον άνθρωπο που του έκοψα το μπάσκετ, τον Μιχάλη Γιαννακίδη. Σε ευχαριστώ που με άντεξες 5,5 χρόνια. Για τη Ναστάζια Μαγουλά δεν έχω λόγια. Ό,τι ωραίο έχει γίνει είναι δικό της, μαζί με τον πιο επαγγελματία εκπρόσωπο Τύπου, τον Παναγιώτη Χορόζογλου. Δεν ξέρω χωρίς αυτήν την ομάδα, τι θα είχαμε πετύχει.
Τα υπόλοιπα λόγια είναι περιττά. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, φέτος έσπασαν κάθε ρεκόρ διαρκείας και δημιουργούν την ατμόσφαιρα που μόνο αυτοί μπορούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας.
Τον πρώτο μου στυλοβάτη, τον Αντώνη Τσαλόπουλο, που εκτός από χορηγός, ήρθε σα μέλος της διοίκησης, να δώσει τον αγώνα μαζί μου. Είναι τόσοι πολλοί που μας στήριξαν, φοβάμαι μην ξεχάσω κανέναν... Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο νέο ιδιοκτήτη και τη διοίκηση, εγώ θα έρχομαι με το διαρκείας μου και θα παρακολουθώ την ομάδα»
Για την παρουσία του Νίκου Βεζυρτζή στη νέα σελίδα και όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα: «Το μόνο που με στεναχωρεί σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν που κάποιοι φίλαθλοι μας δεν πίστεψαν ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Με τους ανθρώπους του κ. Μυστακίδη, με τον κ. Πετμεζά έχουμε πάνω από 20 χρόνια γνωριμίας. Περάσαμε όλη αυτήν τη διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά πάντα κοιτούσαμε πως να τις λύσουμε και να πάμε μπροστά. Εγώ από την πλευρά μου, έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν ήταν με κακό σκοπό. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σταματήσει αυτή η μάχη στα social media. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε από τις πιο τυχερές ομάδες στην Ελλάδα, έχουμε δύο «θηρία» στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πρέπει να σταματήσουμε τον καυγά και να στηρίξουμε την προσπάθεια.
Για τον κ. Βεζυρτζή υπάρχει μεγάλος σεβασμός. Είναι ο πρόεδρος των προέδρων. Θα έχω μια συνεργασία μαζί του, εγώ τυπικά πρέπει να είμαι μέχρι 17/12, που θα εκλεγεί και επίσημα. Εμείς θα πούμε πως δουλεύαμε, μπορεί να διαλέξουν να δουλεύουν αλλιώς. Είναι ένας άνθρωπος αναγνωρισμένος από τον κόσμο του ΠΑΟΚ».
«Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη, μου έγινε πρόταση να παραμείνω αλλά…»
Για το αν μίλησε με τον ίδιο τον κ. Μυστακίδη: «Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη, αν και το είχα επιδιώξει κάποιες φορές. Προχθές έλαβα ένα μήνυμα μέσω δικηγόρου, ότι θα επιθυμούσε να μπω στο επόμενο Δ.Σ., αλλά εγώ έχω κάνει τα πλάνα μου για τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Δε θα μπορέσω να συνεχίσω στην ομάδα, πρέπει να αφοσιωθώ στην επιχείρηση μου».
Για το διαδικαστικό της επόμενης ημέρας: «Σήμερα υπογράψαμε τα πιστοποιητικά της μεταβίβασής των μετοχών. Κάναμε την πρόσκληση της Γ.Σ. που είναι για τις 17/12, που θα οριστεί η νέα διοίκηση. Αυτή, θα έχει τα εγγυημένα χρήματα των χρεών στη διάθεση της, εκείνη θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των χρεών. Στην καθημερινότητα, γνωρίζουμε ότι θα είναι ο κ. Βεζυρτζής, ο κ. Πετμεζάς, δε γνωρίζω ποιοι άλλοι θα είναι».
Για αυτό που θα του λείψει περισσότερο: «Νομίζω θα μου λείψουν περισσότερο τα παιδιά που συνεργαζόμασταν εδώ και 5.5 χρόνια. Ήμουν ο πρόεδρος, αλλά ήμουν και λίγο «μπαμπάς». Λίγο-πολύ νέα παιδιά, έτσι ένιωθα. Το δέσιμο μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Προσπαθούσα να περάσω και στους παίκτες, την έννοια της οικογένειας. Να δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα κοινό καλό. Δεν ξέρω πως θα μου φανεί, θα το δω στο ματς με τον Κολοσσό, που θα κάθομαι στη θέση μου και όχι στον πάγκο».
«Δεν ξεχνάω την ένταση με την πρόκριση με τη Σολέ»
Για τις στιγμές που κρατάει: «Ο ημιτελικός με τη Σολέ πέρσι, δε φεύγει ποτέ από το μυαλό μου. Θυμάμαι διάφορα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι διαφορετικό και παραμένω σε αυτό. Η ένταση που είχε βγει σε όλους μας, η πίεση όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά τα πρώτα χρόνια, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Έρχονταν στιγμές που έλεγες δε θα τα βγάλω πέρα, να το κλείσουμε το μαγαζί. Αυτή η επιμονή, που δεν τα παρατάμε ποτέ, μας έφτασε εδώ.
Συνειδητοποιώ ότι δεν ευχαρίστησα τον πρώτο άνθρωπο που πήρα τηλέφωνο να έρθει να με βοηθήσει, είναι αδελφός ο Βασίλης Τριλυράκης».
Για το αν μετάνιωσε και τι θα συμβούλευε τον Μυστακίδη: «Πάλι θα το έκανα, αν έβλεπα την ομάδα μου να καταστρέφεται, θα καθόμουν πίσω σαν την κότα; Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν το έχω μετανιώσει. Μπορεί να μου συνέβησαν διάφορα, αλλά τα πάλεψα όλα. Στον κ. Μυστακίδη, θα συμβουλέψω να συστηθεί στον κόσμο, ο κόσμος του ΠΑΟΚ διψάει να ακούει τον ηγέτη της ομάδας και να ακούει αλήθειες. Αυτά είναι τα δύο πρώτα συστατικά»
«Να σταματήσουμε να τρωγόμαστε»
Για τις… πικρίες που πέρασε όλο αυτό το διάστημα: «Δεν ξέρω τι να πρωτοξεχωρίσω. Πέρσι ήταν μεγάλη πίκρα, που φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Να θυμηθώ για καταπτώσεις εγγυητικής, από απειλές… Κρατάω ότι μέσα από όλα αυτά, βγήκε κάτι θετικό. Από όλα αυτά, μένουμε με την προσμονή για το κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό με χαροποιεί πλέον. Δε δίνω σημασία στις πίκρες, πέρασαν. Να δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα τον τρέμει όλη η Ευρώπη, όπως παλιά. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ από τότε. Πρέπει να έχεις τις αναμνήσεις, τώρα όμως υπάρχει μπροστά μια προοπτική για κάτι πολύ μεγάλο. Γι’αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε όλοι τη μίρλα. Αυτό έρχεται και από τα προσωπικά προβλήματα του κόσμου βέβαια. Όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να πάμε να στηρίξουμε τη νέα κατάσταση, να πάει ψηλά η ομάδα. Να ενωθούμε ξανά και να σταματήσουμε να τρωγόμαστε σαν τα κοκόρια. Η μιζέρια δεν κάνει καλό στην ομάδα. Πρέπει να έχει πάντα μια θετική ενέργεια, που θα τη δημιουργούμε εμείς, οι οπαδοί».
Για το αν θα άλλαζε κάτι σε αυτήν την πορεία: «Είχαμε τη θηλιά των χρεών, αλλά εγώ δε θα το άφηνα ποτέ στην άκρη. Ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα, αυτός είναι υπόλογος, εμείς πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε τους παίκτες για να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Στο προπονητικό επιτελείο ήξερα ότι έχουμε διαμάντια, γνώστες του μπάσκετ και αυτό έκανε καλό σε όλους. Πέρσι, η πορεία που κάναμε με τον Καντσελιέρι, είχε να κάνει και με τους συνεργάτες του, που του έλυναν όλα τα προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος με τον κ. Ζντοβτς, μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του. Από την ομάδα δε θα άλλαζα κανέναν. Φέτος κάναμε την αλλαγή με τις Ακαδημίες που πήραμε. Αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, ίσως να ερχόταν και ένας GM, να πάρει αυτήν τη δουλειά από πάνω μου. Ο μόνος λάθος προπονητής, ήταν ένας σε αυτήν τη διάρκεια, το παραδέχθηκαν τον άλλαξα και προχωρήσαμε. Με όλους τους άλλους είχαμε καλή συνεργασία. Δυσκολίες είχαμε, αλλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να παλεύεις να λύνεις προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να τα έχει όλα λυμένα».
Για την παρουσία του Ζντοβτς φέτος: «Είναι ένας εμπειρότατος προπονητής, έχει δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Η δουλειά μου ήταν να βρω έναν προπονητή που θα δημιουργήσει ένα σύνολο που θα πείσει την ομάδα να προσπαθεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με τα αποτελέσματά του, το έχει αποδείξει ότι είναι ένας καλός προπονητής. Τώρα που περάσαμε στους 16, θα πρόσθετα έναν έβδομο ξένο για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ίσως δημιουργείται πρόβλημα, γιατί πολλοί φωνάζουν «να πάρουμε». Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, για να μη χαλάς την ισορροπία στα αποδυτήρια. Να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και όλοι μαζί να μάχονται».
«Πρέπει να αφοσιωθώ στην επιχείρηση μου»
Για το αν θα σκεφτόταν να βρεθεί σε κάποια άλλη διοικητική θέση στο σύλλογο: «Πλέον δεν έχω την πολυτέλεια, όπως είχα μέχρι τώρα τον πατέρα μου στη δουλειά, για να λείπω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι η οικογενειακή μας επιχείρηση, όλη η οικογένεια μου ζει από αυτήν την επιχείρηση. Αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να είμαι εγώ υπεύθυνος για όλους».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Τον πρώτο μου στυλοβάτη, τον Αντώνη Τσαλόπουλο, που εκτός από χορηγός, ήρθε σα μέλος της διοίκησης, να δώσει τον αγώνα μαζί μου. Είναι τόσοι πολλοί που μας στήριξαν, φοβάμαι μην ξεχάσω κανέναν... Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο νέο ιδιοκτήτη και τη διοίκηση, εγώ θα έρχομαι με το διαρκείας μου και θα παρακολουθώ την ομάδα»
Για την παρουσία του Νίκου Βεζυρτζή στη νέα σελίδα και όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα: «Το μόνο που με στεναχωρεί σε αυτήν τη διαδικασία, ήταν που κάποιοι φίλαθλοι μας δεν πίστεψαν ότι θέλουμε το καλό της ομάδας. Με τους ανθρώπους του κ. Μυστακίδη, με τον κ. Πετμεζά έχουμε πάνω από 20 χρόνια γνωριμίας. Περάσαμε όλη αυτήν τη διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά πάντα κοιτούσαμε πως να τις λύσουμε και να πάμε μπροστά. Εγώ από την πλευρά μου, έπρεπε να διασφαλίσω τα πάντα. Μπορεί να υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, αλλά δεν ήταν με κακό σκοπό. Θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να σταματήσει αυτή η μάχη στα social media. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε από τις πιο τυχερές ομάδες στην Ελλάδα, έχουμε δύο «θηρία» στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πρέπει να σταματήσουμε τον καυγά και να στηρίξουμε την προσπάθεια.
Για τον κ. Βεζυρτζή υπάρχει μεγάλος σεβασμός. Είναι ο πρόεδρος των προέδρων. Θα έχω μια συνεργασία μαζί του, εγώ τυπικά πρέπει να είμαι μέχρι 17/12, που θα εκλεγεί και επίσημα. Εμείς θα πούμε πως δουλεύαμε, μπορεί να διαλέξουν να δουλεύουν αλλιώς. Είναι ένας άνθρωπος αναγνωρισμένος από τον κόσμο του ΠΑΟΚ».
«Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη, μου έγινε πρόταση να παραμείνω αλλά…»
Για το αν μίλησε με τον ίδιο τον κ. Μυστακίδη: «Δεν έχω μιλήσει με τον κ. Μυστακίδη, αν και το είχα επιδιώξει κάποιες φορές. Προχθές έλαβα ένα μήνυμα μέσω δικηγόρου, ότι θα επιθυμούσε να μπω στο επόμενο Δ.Σ., αλλά εγώ έχω κάνει τα πλάνα μου για τη ζωή μου και τη δουλειά μου. Δε θα μπορέσω να συνεχίσω στην ομάδα, πρέπει να αφοσιωθώ στην επιχείρηση μου».
Για το διαδικαστικό της επόμενης ημέρας: «Σήμερα υπογράψαμε τα πιστοποιητικά της μεταβίβασής των μετοχών. Κάναμε την πρόσκληση της Γ.Σ. που είναι για τις 17/12, που θα οριστεί η νέα διοίκηση. Αυτή, θα έχει τα εγγυημένα χρήματα των χρεών στη διάθεση της, εκείνη θα προχωρήσει στην αποπληρωμή των χρεών. Στην καθημερινότητα, γνωρίζουμε ότι θα είναι ο κ. Βεζυρτζής, ο κ. Πετμεζάς, δε γνωρίζω ποιοι άλλοι θα είναι».
Για αυτό που θα του λείψει περισσότερο: «Νομίζω θα μου λείψουν περισσότερο τα παιδιά που συνεργαζόμασταν εδώ και 5.5 χρόνια. Ήμουν ο πρόεδρος, αλλά ήμουν και λίγο «μπαμπάς». Λίγο-πολύ νέα παιδιά, έτσι ένιωθα. Το δέσιμο μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Προσπαθούσα να περάσω και στους παίκτες, την έννοια της οικογένειας. Να δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα κοινό καλό. Δεν ξέρω πως θα μου φανεί, θα το δω στο ματς με τον Κολοσσό, που θα κάθομαι στη θέση μου και όχι στον πάγκο».
«Δεν ξεχνάω την ένταση με την πρόκριση με τη Σολέ»
Για τις στιγμές που κρατάει: «Ο ημιτελικός με τη Σολέ πέρσι, δε φεύγει ποτέ από το μυαλό μου. Θυμάμαι διάφορα παιχνίδια, αλλά αυτό είναι διαφορετικό και παραμένω σε αυτό. Η ένταση που είχε βγει σε όλους μας, η πίεση όλα αυτά τα χρόνια. Ειδικά τα πρώτα χρόνια, δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει. Έρχονταν στιγμές που έλεγες δε θα τα βγάλω πέρα, να το κλείσουμε το μαγαζί. Αυτή η επιμονή, που δεν τα παρατάμε ποτέ, μας έφτασε εδώ.
Συνειδητοποιώ ότι δεν ευχαρίστησα τον πρώτο άνθρωπο που πήρα τηλέφωνο να έρθει να με βοηθήσει, είναι αδελφός ο Βασίλης Τριλυράκης».
Για το αν μετάνιωσε και τι θα συμβούλευε τον Μυστακίδη: «Πάλι θα το έκανα, αν έβλεπα την ομάδα μου να καταστρέφεται, θα καθόμουν πίσω σαν την κότα; Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν το έχω μετανιώσει. Μπορεί να μου συνέβησαν διάφορα, αλλά τα πάλεψα όλα. Στον κ. Μυστακίδη, θα συμβουλέψω να συστηθεί στον κόσμο, ο κόσμος του ΠΑΟΚ διψάει να ακούει τον ηγέτη της ομάδας και να ακούει αλήθειες. Αυτά είναι τα δύο πρώτα συστατικά»
«Να σταματήσουμε να τρωγόμαστε»
Για τις… πικρίες που πέρασε όλο αυτό το διάστημα: «Δεν ξέρω τι να πρωτοξεχωρίσω. Πέρσι ήταν μεγάλη πίκρα, που φτάσαμε στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό. Να θυμηθώ για καταπτώσεις εγγυητικής, από απειλές… Κρατάω ότι μέσα από όλα αυτά, βγήκε κάτι θετικό. Από όλα αυτά, μένουμε με την προσμονή για το κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό με χαροποιεί πλέον. Δε δίνω σημασία στις πίκρες, πέρασαν. Να δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα τον τρέμει όλη η Ευρώπη, όπως παλιά. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ από τότε. Πρέπει να έχεις τις αναμνήσεις, τώρα όμως υπάρχει μπροστά μια προοπτική για κάτι πολύ μεγάλο. Γι’αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε όλοι τη μίρλα. Αυτό έρχεται και από τα προσωπικά προβλήματα του κόσμου βέβαια. Όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, να πάμε να στηρίξουμε τη νέα κατάσταση, να πάει ψηλά η ομάδα. Να ενωθούμε ξανά και να σταματήσουμε να τρωγόμαστε σαν τα κοκόρια. Η μιζέρια δεν κάνει καλό στην ομάδα. Πρέπει να έχει πάντα μια θετική ενέργεια, που θα τη δημιουργούμε εμείς, οι οπαδοί».
Για το αν θα άλλαζε κάτι σε αυτήν την πορεία: «Είχαμε τη θηλιά των χρεών, αλλά εγώ δε θα το άφηνα ποτέ στην άκρη. Ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα, αυτός είναι υπόλογος, εμείς πρέπει να μπορέσουμε να του δώσουμε τους παίκτες για να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Στο προπονητικό επιτελείο ήξερα ότι έχουμε διαμάντια, γνώστες του μπάσκετ και αυτό έκανε καλό σε όλους. Πέρσι, η πορεία που κάναμε με τον Καντσελιέρι, είχε να κάνει και με τους συνεργάτες του, που του έλυναν όλα τα προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει και φέτος με τον κ. Ζντοβτς, μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του. Από την ομάδα δε θα άλλαζα κανέναν. Φέτος κάναμε την αλλαγή με τις Ακαδημίες που πήραμε. Αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, ίσως να ερχόταν και ένας GM, να πάρει αυτήν τη δουλειά από πάνω μου. Ο μόνος λάθος προπονητής, ήταν ένας σε αυτήν τη διάρκεια, το παραδέχθηκαν τον άλλαξα και προχωρήσαμε. Με όλους τους άλλους είχαμε καλή συνεργασία. Δυσκολίες είχαμε, αλλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να παλεύεις να λύνεις προβλήματα. Δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να τα έχει όλα λυμένα».
Για την παρουσία του Ζντοβτς φέτος: «Είναι ένας εμπειρότατος προπονητής, έχει δημιουργήσει ένα αξιόμαχο σύνολο. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Η δουλειά μου ήταν να βρω έναν προπονητή που θα δημιουργήσει ένα σύνολο που θα πείσει την ομάδα να προσπαθεί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Με τα αποτελέσματά του, το έχει αποδείξει ότι είναι ένας καλός προπονητής. Τώρα που περάσαμε στους 16, θα πρόσθετα έναν έβδομο ξένο για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ίσως δημιουργείται πρόβλημα, γιατί πολλοί φωνάζουν «να πάρουμε». Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, για να μη χαλάς την ισορροπία στα αποδυτήρια. Να ξέρει ο καθένας το ρόλο του και όλοι μαζί να μάχονται».
«Πρέπει να αφοσιωθώ στην επιχείρηση μου»
Για το αν θα σκεφτόταν να βρεθεί σε κάποια άλλη διοικητική θέση στο σύλλογο: «Πλέον δεν έχω την πολυτέλεια, όπως είχα μέχρι τώρα τον πατέρα μου στη δουλειά, για να λείπω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι η οικογενειακή μας επιχείρηση, όλη η οικογένεια μου ζει από αυτήν την επιχείρηση. Αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να είμαι εγώ υπεύθυνος για όλους».
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα