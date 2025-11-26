Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέλαβε τον φροντιστή της Εθνικής Πορτογαλίας στην Αλ Νασρ
Ο Αντόνιο Κόστα, η απλά Κοστίνια, θα διατηρήσει τη θέση του και στην Εθνική Πορτογαλίας έως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
Το πόσο σημαντικός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τους Σαουδάραβες φάνηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στις ΗΠΑ, όπου ο Πορτογάλος ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον συνόδευαν στις συναντήσεις που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ο CR7 ήταν ο πρώτος σούπερ σταρ που αποδέχθηκε την πρόταση να μετακομίσει στη Saudi Pro League φορώντας τη φανέλα της Αλ Νασρ, εξακολουθεί να παραμένει ο πλέον επιδραστικός ποδοσφαιριστής της λίγκας και φυσικά όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί και περνά ότι θέλει στο εσωτερικό της ομάδας του.\
Όπως για παράδειγμα την πρόσληψη του επί χρόνια επικεφαλής των φροντιστών της Εθνικής Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος είναι η τελευταία χειμερινή μεταγραφή της Αλ Νασρ. Ο Κοστίνια, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, μετακόμισε ήδη στη Σαουδική Αραβία ξεκινώντας να δουλεύει για την Αλ Νασρ, αλλά μέχρι το καλοκαίρι και την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα συνεχίσει να δουλεύει και στην Εθνική.
Ο Κοστίνια είναι η πλέον αγαπητή φιγούρα στα αποδυτήρια της Πορτογαλίας καθώς ναι έχει τον τίτλο του υπεύθυνου ιματισμού, αλλά επί της ουσίας είναι ο «άνθρωπος για όλες τις δουλειές» και όλοι οι διεθνείς τον ήθελαν μαζί τους στο Μουντιάλ.
Η πρόσληψη του πάντως επιβεβαιώνει την επιρροή του στην Αλ Νασρ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του.
