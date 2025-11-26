Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέλαβε τον φροντιστή της Εθνικής Πορτογαλίας στην Αλ Νασρ

Ο Αντόνιο Κόστα, η απλά Κοστίνια, θα διατηρήσει τη θέση του και στην Εθνική Πορτογαλίας έως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026