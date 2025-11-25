ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Όσκαρ Γκαρθία: Αν νικήσει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός, θα είναι σχεδόν σαν να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο

Τις αναμνήσεις από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό μοιράστηκε σε συνέντευξή του στην «AS» ο Όσκαρ Γκαρθία, ενόψει του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League

Παρά το σύντομο πέρασμά του από τον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Όσκαρ Γκαρθία έχει να θυμάται πολλά από την παρουσία στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός κατέχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά του 52χρονου Ισπανού τεχνικού, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «AS» για την επικείμενη αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League (26/11, 22:00) μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Αναλυτικά όσα είπε ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού στην «AS»:

Για το τι θυμάται περισσότερο από τον Ολυμπιακό:
«Τους αγώνες στο "Καραϊσκάκη". Οι φίλαθλοι είναι απίστευτα παθιασμένοι. Είναι μια τεράστια ομάδα στην Ελλάδα, μία από τις πιο δημοφιλείς. Πάνω από όλα, αυτό που θυμάμαι περισσότερο είναι τα εντός έδρας παιχνίδια, η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, πολύ ιδιαίτερη».

Για την σχέση της ομάδας με τον κόσμο:
«Η κουλτούρα τους είναι η νοοτροπία της νίκης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πιο πολυνίκης ομάδα στην Ελλάδα. Εκεί μετράει μόνο η νίκη. Δεν είναι ότι έχουν κάποια ειδική ή διαφορετική κουλτούρα, όπου για παράδειγμα, οι προπονητές έχουν συγκεκριμένο προφίλ ή η ομάδα πρέπει να παίζει με έναν ή με άλλον τρόπο. Όχι! Είναι μια ομάδα συνηθισμένη να κερδίζει. Εκεί μετράει μόνο η νίκη.»

Για τις διαφορές στην προπονητική συγκριτικά με άλλες χώρες:
«Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Το να προπονείς στην Αυστρία δεν είναι το ίδιο με το να προπονείς στην Ελλάδα ή στην Αγγλία. Κάθε χώρα έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός είναι σύλλογος με έντονη κουλτούρα ξένων παικτών. Υπάρχει μεγάλη πίεση γιατί οι φίλαθλοι είναι απίστευτα παθιασμένοι, ζουν και αναπνέουν για κάθε παιχνίδι. Όπως είπα πριν, αν κερδίζεις, όλα είναι υπέροχα, αλλά αν χάσεις... όχι και τόσο».

Για τον παράγοντα «Καραϊσκάκης» στα ευρωπαϊκά παιχνίδια:
«Είναι ο 12ος παίκτης τους και αυτό δεν είναι υπερβολή. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά τώρα στο Champions League και μάλιστα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης η ένταση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Έχουν ήδη κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο και τώρα το να νικήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ήταν σχεδόν σαν να κατακτούν ακόμα έναν».

Για την προσέγγιση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ:
«Η προσέγγιση που θα επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ ίσως να είναι διαφορετική από εκείνη που θα χρησιμοποιούσε άλλος προπονητής. Δουλεύει με αρκετούς από τους παίκτες της ομάδας εδώ και χρόνια, τους γνωρίζει πολύ καλά. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο ίδιος άνθρωπος που προπονούσε στην Ισπανία. Θα προσπαθήσει να πιέσει ψηλά. Δεν μπορώ να φανταστώ καμία από τις ομάδες του να κλείνεται πίσω και απλώς να περιμένει μια αντεπίθεση. Θα είναι θαρραλέος, όπως ήταν πάντα και όπως ήταν πάντα και οι ομάδες του».

