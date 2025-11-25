Όσκαρ Γκαρθία: Αν νικήσει τη Ρεάλ ο Ολυμπιακός, θα είναι σχεδόν σαν να κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο

Τις αναμνήσεις από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό μοιράστηκε σε συνέντευξή του στην «AS» ο Όσκαρ Γκαρθία, ενόψει του αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League