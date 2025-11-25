Ηλιόπουλος σε Ρότα: Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις
Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθέωσε τον Λάζαρο Ρότα και ο Έλληνας διεθνής μπακ τόνισε πως έμεινε στην ΑΕΚ για να πάρει τίτλους
Ο Λάζαρος Ρότα υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ και θα μείνει στην ομάδα έως το 2023.
Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία της ΠΑΕ με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ να αποθεώνει τον Ρότα και τον Έλληνα μπακ να υπόσχεται τίτλους.
Ο διάλογος Ηλιόπουλου - Ρότα
Μάριος Ηλιούπουλος: «Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα καθίσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, αυτά που κλείσαμε μαζί, τα οποία τα αξίζεις γιατί είσαι πολεμιστής, γιατί είσαι άνθρωπος που αυτό που κάνεις το κάνεις με πολύ πάθος, με πολλή επιμονή και είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις.
Ο Θεός να σε έχει καλά. Γενικά σε έχει καλά, γιατί δεν βλέπω να έχεις και τραυματισμούς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή ημέρα και προφανώς το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε.
Είσαι ένας άξιος παίκτης, αλλά προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας μας που άφησαν ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, με πολλά χρόνια πάθους και ενδιαφέροντος για αυτό τον μεγάλο σύλλογο, για τη δική μας ομάδας, για την ΑΕΚάρα μας».
Λάζαρος Ρότα: «Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως σου είπα και πριν πρόεδρε, σου είμαι ευγνώμων και γενικά σε όλη την ομάδα. Στόχος μου είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια.
Είμαι γεννημένος νικητής, θέλω να κερδίζω πάντα, θέλω το καλύτερο και για αυτό θα προσπαθήσω και θα βάλω το 100% του εαυτού μου για να το καταφέρουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».
Μάριος Ηλιόπουλος: «Όμως, τώρα είμαστε στις υπογραφές, στα τυπικά. Το μυστικό που είπαμε μεταξύ μας, θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που μοιραστήκαμε θα το πούμε όταν έρθει η ώρα».
Photo Credit: AEK FC
