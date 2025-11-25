ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ηλιόπουλος σε Ρότα: Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις
SPORTS
ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα Μάριος Ηλιόπουλος

Ηλιόπουλος σε Ρότα: Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθέωσε τον Λάζαρο Ρότα και ο Έλληνας διεθνής μπακ τόνισε πως έμεινε στην ΑΕΚ για να πάρει τίτλους

Ηλιόπουλος σε Ρότα: Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Λάζαρος Ρότα υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ και θα μείνει στην ομάδα έως το 2023. 

Οι υπογραφές έπεσαν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία της ΠΑΕ με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ να αποθεώνει τον Ρότα και τον Έλληνα μπακ να υπόσχεται τίτλους. 

Ο διάλογος Ηλιόπουλου - Ρότα 

Μάριος Ηλιούπουλος: «Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα καθίσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, αυτά που κλείσαμε μαζί, τα οποία τα αξίζεις γιατί είσαι πολεμιστής, γιατί είσαι άνθρωπος που αυτό που κάνεις το κάνεις με πολύ πάθος, με πολλή επιμονή και είσαι ένας πραγματικός μονομάχος, όχι μόνο στην αρένα μας, αλλά σε όλα τα γήπεδα που παίζεις.

Ο Θεός να σε έχει καλά. Γενικά σε έχει καλά, γιατί δεν βλέπω να έχεις και τραυματισμούς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή ημέρα και προφανώς το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε.

Είσαι ένας άξιος παίκτης, αλλά προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας μας που άφησαν ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, με πολλά χρόνια πάθους και ενδιαφέροντος για αυτό τον μεγάλο σύλλογο, για τη δική μας ομάδας, για την ΑΕΚάρα μας». 

Λάζαρος Ρότα: «Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Όπως σου είπα και πριν πρόεδρε, σου είμαι ευγνώμων και γενικά σε όλη την ομάδα. Στόχος μου είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια.

Είμαι γεννημένος νικητής, θέλω να κερδίζω πάντα, θέλω το καλύτερο και για αυτό θα προσπαθήσω και θα βάλω το 100% του εαυτού μου για να το καταφέρουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».

Μάριος Ηλιόπουλος: «Όμως, τώρα είμαστε στις υπογραφές, στα τυπικά. Το μυστικό που είπαμε μεταξύ μας, θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτό που μοιραστήκαμε θα το πούμε όταν έρθει η ώρα».






Photo Credit: AEK FC

Ειδήσεις σήμερα:

Ξεψύχησε λέγοντας το «Πάτερ Ημών» κλαίγοντας και παρακαλώντας για τη ζωή της η 75χρονη στη Σαλαμίνα

Καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι από αύριο - Οι 11 περιοχές που θα σαρώσει η κακοκαιρία, τα πιο «επικίνδυνα» μέρη για πλημμύρες

Η Εισαγγελία του Μιλάνου ζητάει τη φυλάκιση της Κιάρα Φεράνι για υπόθεση απάτης - Δεν είναι εντελώς αλήθεια οι φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης