ΑΕΚ: Ο Ρότα ανανέωσε ως το 2030 - Η επίσημη ανακοίνωση

Λάζαρος Ρότα ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

Ο Λάζαρος Ρότα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ, παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, με την Ένωση να «δένει» τον 28χρονο Έλληνα διεθνή δεξιό μπακ ως το 2030!

Και με τη βούλα στην ΑΕΚ παραμένει ο Λάζαρος Ρότα καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 28χρονου Έλληνα διεθνή δεξιού μπακ ως το καλοκαίρι του 2030!

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα σε προχωρημένες επαφές και όλα έδειχναν πως οι συζητήσεις θα είχαν θετική κατάληξη καθώς η ΑΕΚ είχε προτείνει διπλασιασμό των αποδοχών στον Ρότα.

Η συμφωνία κλείδωσε και παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Ρότα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Ρότα τη φετινή σεζόν τον καθιστούν έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ και έναν από τους πυλώνες του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ρότα ανήκει στην ΑΕΚ από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι σήμερα μετράει 143 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και δέκα ασίστ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ 

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!».


