Μπαρτζώκας: Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει παίκτη
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης της ερυθρόλευκης περιφέρειας και στις δυσκολίες που έχει συναντήσει αυτός και η διοίκηση του Ολυμπιακού - Νοκ άουτ για το ματς με την Παρί ο ΜακΚίσικ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί το βράδυ της Παρασκευής (21:15) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεση του τον Σακίλ ΜακΚίσικ, αμφίβολο τον Γουόρντ, ενώ επιστρέφει ο Νιλικίνα.
Ο Έλληνας τεχνικός πάντως στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας του τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι ψάχνουμε 50% τρίποντο, 10 ασίστ. Αν υπήρχε θα το είχαν κάνει οι πρόεδροι ήδη. Εμείς ψάχνουμε έναν καλό παίκτη, να έχει το επίπεδο. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους που έχουμε. Δε σημαίνει ότι έχει ξαναπαίξει απαραίτητα στην EuroLeague. Εάν ήταν στο χέρι μου θα είχα πάρει τώρα. Θα ήθελα να είχα πάρει έναν παίκτη, έχω κάνει 5-6 προτάσεις που για διάφορους λόγους δεν έγιναν.
Όχι γιατί δεν ήθελαν οι Πρόεδροι, δεν ήταν εφικτό. Δε θέλω να φορτώσω παίκτη την ομάδα. Θέλουμε έναν παίκτη, μόλις βρούμε έναν παίκτη που είναι κατάλληλος. Μας προτείνονται παίκτες, οι ατζέντηδες προτείνουν παίκτη, εσύ ασχολείσαι αλλά η ομάδα δεν τον δίνει. Μπλέκεις σε έναν φαύλο κύκλο. Δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να κάνουμε καλή επιλογή», ανέφερε ο προπονητής των Πειραιωτών.
Επίσης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε και στην κριτική που έγινε στην ομάδα αλλά και τον Σάσα Βεζένκοβ για το τελευταίο σουτ του αγώνα με την Αρμάνι στο Μιλάνο. «Το θέμα είναι από ποιον δέχεται κριτική. Έχουν γίνει, όπως μου είπαν οι συνεργάτες μου, εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν αυτοί που το έχουν κάνει αυτό».
Τέλος, αναφερόμενος στην Παρί σημείωσε: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στον ρυθμό τους. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης. Είναι η πρώτη ομάδα σε σκορ από pick n roll. Χρειάζεται υπομονή στην επίθεση και έμφαση στα ριμπάουντ. Στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη και πρέπει να προστατεύσουμε την μπάλα. Αν δεν εκτελέσεις σωστά, θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Το μπάσκετ τους είναι ιδιαίτερο, αλλά έχουν αδυναμίες. Έχουν εξελιχθεί από πέρσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς».
🔴🗣️ Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα.#olympiacosbc pic.twitter.com/0D3VcGGANY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2025
