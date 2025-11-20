Μπαρτζώκας: Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει παίκτη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο θέμα της ενίσχυσης της ερυθρόλευκης περιφέρειας και στις δυσκολίες που έχει συναντήσει αυτός και η διοίκηση του Ολυμπιακού - Νοκ άουτ για το ματς με την Παρί ο ΜακΚίσικ