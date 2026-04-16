Euro 2026: Στον 3ο όμιλο με Δανία, Ισπανία και Τουρκία η Εθνική χάντμπολ γυναικών
Η Ελλάδα προκρίθηκε για πρώτη φορά στην τελική φάση Euro
Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του EURO 2026 έμαθε σήμερα (16/4) η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών, ύστερα από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Η ομάδα του Μενέλαου Δανήλου, η οποία είχε τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης, «έπεσε» στον 3ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει την -δευτεραθλήτρια Ευρώπης- Δανία, την Ισπανία και την Τουρκία, με τα ματς του γκρουπ να διεξάγονται στην Αττάλεια. Υπενθυμίζεται ότι το EURO 2026 θα διεξαχθεί το διάστημα 3-20 Δεκεμβρίου σε Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία με τη συμμετοχή 24 ομάδων, ενώ οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο προκρίνονται στον βασικό γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Οι αγώνες του βασικού γύρου θα πραγματοποιηθούν σε Κλουζ-Ναπόκα και Κατοβίτσε, ενώ η "Spodek Arena" του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει το τελευταίο τριήμερο της διοργάνωσης, με τους ημιτελικούς (18/12) και τους αγώνες για τα μετάλλια (20/12).
Οι όμιλοι του EURO 2026 που προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση έχουν ως εξής:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Οραντέα - Ρουμανία)
Ουγγαρία
Μαυροβούνιο
Σλοβενία
Ισλανδία
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Κλουζ-Ναπόκα - Ρουμανία)
Νορβηγία
Ρουμανία
Ελβετία
Βόρεια Μακεδονία
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (Αττάλεια - Τουρκία)
Δανία
𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗜𝗦 𝗦𝗘𝗧! 😍🏆 Which team are you cheering for at the #ehfeuro2026? 🚩 #behere pic.twitter.com/bI74ECFTGb— EHF EURO (@EHFEURO) April 16, 2026
