Το οδοιπορικό των οπαδών της Ράγιο προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το τραγούδι με τις Ελληνίδες γιαγιάδες, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακή η παρουσία των φιλάθλων της Ράγιο στην Αθήνα με την πορεία τους να ξεκινά από το θησείο όπου πήραν τον ηλεκτρικό, μέχρι και τα στενά της Νέα Φιλαδέλφειας όπου περπάτησαν μέχρι να βρεθούν στο γήπεδο

Οι 1.500 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο που βρίσκονται στην Αθήνα για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ δίνουν ρεσιτάλ.

Ξεσήκωσαν το κέντρο της πόλης με τα συνθήματα τους, ενώ το ίδιο έκαναν και κατά την μετάβασή τους στο γήπεδο.

Στον σταθμό του Θησείου στον ηλεκτρικό και εντός των βαγονιών δημιούργησαν γηπεδική ατμόσφαιρα, ενώ όταν έφτασαν κοντά στο γήπεδο της Ένωσης έκαναν και δύο γιαγιάδες να χορεύουν στον ρυθμό των συνθημάτων τους.

«Ας χορέψει και η γιαγιά», τραγουδούσαν οι Ισπανοί, που θα δώσουν άλλο χρώμα στις εξέδρες, ανάμεσα στους χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ.

