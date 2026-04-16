Ο αρσιβαρίστας από την υπόθεση της Μυρτώς είχε «μπουκάρει» σε αστυνομικό τμήμα στην Κεφαλονιά και μαζί με δύο άτομα σήκωσαν περιπολικό, δείτε βίντεο
Το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού είχε συμβεί το 2024
Μια νέα διάσταση για το παρελθόν του πρώην αρσιβαρίστα που εμπλέκεται στον θάνατο της Μυρτώς στην Κεφαλονιά δίνει βίντεο - ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Protothema.gr. Στο βίντεο αποκαλύπτεται η συμμετοχή του και σε ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που είχε σημειωθεί το 2024 στην Κεφαλονιά.
Στο οπτικό υλικό καταγράφεται ξεκάθαρα η στιγμή κατά την οποία τρία άτομα σηκώνουν με τα χέρια περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να το μετακινήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατασχεμένο όχημα. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ο πρώην αρσιβαρίστας, που είναι μεταξύ των συλληφθέντων για την υπόθεση της 19χρονης στο Αργοστόλι.
Εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό καθώς εκείνη τη στιγμή υπήρχε μόνο ένας φρουρός οι δράστες είχαν εισέλθει στο κτήριο και είχαν κατευθυνθεί προς τον χώρο όπου βρισκόταν ακινητοποιημένο όχημα που αναζητούσαν.
Αφού είχαν μετακινήσει το περιπολικό που τους εμπόδιζε, χρησιμοποιώντας κατά πληροφορίες εφεδρικό κλειδί, είχαν θέσει σε λειτουργία το κατασχεμένο αυτοκίνητο και είχαν αποχωρήσει από το σημείο.
Στα βίντεο καταγράφεται μεταξύ άλλων η στιγμή που φτάνει στο ξενοδοχείο η νεαρή γυναίκα αλλά και η στιγμή που μεταφέρεται έξω από αυτό, ενώ εμφανίζεται να μην έχει τις αισθήσεις της.
Στο πρώτο βίντεο, στις 04:31, αποτυπώνεται καρέ καρέ ο πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών να μεταφέρει την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της, από το ξενοδοχείο προς την πλατεία της περιοχής, όπου στη συνέχεια την εγκατέλειψαν.
Συγκεντρώθηκαν έξω από το ΑΤ του νησιούΣυγκεκριμένα, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 3 Απριλίου 2024, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί έξω από Αστυνομικό Τμήμα του νησιού.
Την μετέφερε στα χέρια λιπόθυμηΟ 26χρονος αρσιβαρίστας, που έχει συλληφθεί μαζί με άλλα δύο άτομα, για την συμμετοχή του στην υπόθεση, είναι αυτός που σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου φαίνεται να κουβαλά στα χέρια του την Μυρτώ, όπου εμφανίζεται η 19χρονη να μην έχει τις αισθήσεις της.
Σε άλλο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, η 19χρονη φαίνεται, νωρίτερα, να φτάνει στο ξενοδοχείο στις 00:27 τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου και μαζί με έναν άνδρα που φοράει γκρι ζακέτα ανεβαίνουν τις σκάλες.
Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο. Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους.
Ο 26χρονος φέρεται να έφερε τα ναρκωτικά
Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.
Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Καταγγελία ότι έριξε στο ποτό γυναίκας «χάπι βιασμού»Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, σε μία αναφορά που συγκλονίζει προχώρησε μία νεαρή κοπέλα μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης, η νεαρή, αφού έμαθε για τον αδόκητο χαμό της 19χρονης, πέρασε το κατώφλι των Αρχών και κατήγγειλε πως έχει υποψίες ότι ο 26χρονος πρώην αθλητής της άρσης βαρών της είχε ρίξει στο ποτό της το αποκαλούμενο «χάπι βιασμού».
Συγκεκριμένα, η 31χρονη κοπέλα κατήγγειλε ένα περιστατικό που της είχε συμβεί το καλοκαίρι του 2022. Όπως περιέγραψε, το βράδυ εκείνης της ημέρας είχε μεταβεί μόνη της σε ένα καφέ-μπαρ στο Αργοστόλι ώστε να πιει ένα ποτό καθώς εκείνη την περίοδο είχε χωρίσει από μία μακροχρόνια σχέση.
Αφού κατανάλωσε ένα με δύο ποτά ξαφνικά τα πάντα έσβησαν και το μόνο που θυμάται είναι ότι ξύπνησε την επόμενη μέρα στο σπίτι της, με πλήρη αμνησία.
«Την επόμενη ημέρα δεν θυμόμουν το παραμικρό...»Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Την επόμενη μέρα με πληροφόρησαν οικεία μου πρόσωπα ότι, ενώ βρισκόμουν στο μπαρ, με είχε πλησιάσει ένα νεαρό άτομο που λέγεται (αναφέρει τον πρώην αθλητή), τον οποίο απλά γνώριζα φατσικά και μετά από μικρό διάστημα άρχιζα να χορεύω μαζί του και να με φιλάει, πράξεις τις οποίες εγώ ποτέ δεν έκανα.»
»Την επόμενη μέρα που ξύπνησα, όπως προείπα, δεν θυμόμουν το παραμικρό, ούτε πως πήγα στην οικία μου με το όχημα μου, αλλά επειδή ένιωθα μόνο ζάλη, δεν είχα άλλα συμπτώματα κακουχίας, ούτε χτυπήματα, ή άλλα σημάδια κακοποίησης, δεν ανέφερα πουθενά το γεγονός, ούτε καν στους γονείς μου. Ακούγοντας σήμερα όμως σχετικά με τον θάνατο μίας νεαρής κοπέλας με εμπλεκόμενο τον ανωτέρω θεώρησα ότι πρέπει να αναφέρω το περιστατικό», κατέληξε.
