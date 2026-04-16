Ο Μητσοτάκης μίλησε με Νετανιάχου και πρωθυπουργό του Λιβάνου: Σημαντικό να διατηρηθεί η εκεχειρία, έτοιμη η Ελλάδα να συνδράμει όπου απαιτηθεί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.Στο πλαίσιο της διπλωματικής κινητικότητας της Αθήνας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα έχουν χωριστές διπλωματικές συναντήσεις με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσείν αλ - Σέιχ ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα.Λίγη ώρα πριν τις συνομιλίες Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν, ο ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως συμφώνησε σε 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα.Έχουμε μια ευκαιρία «για μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία με τον Λίβανο», είπε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επαναλαμβάνοντας πως ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας.Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πως δεν θα αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της χώρας. Όπως είπε, τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη μιας ζώνης ασφαλείας η οποία θα εκτείνεται μέχρι τα σύνορα με τη Συρία.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε σε δημοσιογράφους ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες.Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ηγέτες Λιβάνου και Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σε μια-δυο εβδομάδες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».

Το Ελιζέ χαιρετίζει μια «εξαιρετική είδηση» Το Ελιζέ χαιρέτισε σήμερα την ανακοίνωση για τη 10ήμερη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να επαληθευτεί "στο πεδίο".



Η γαλλική προεδρία απάντησε επίσης στο Ισραήλ, το οποίο απέρριψε οποιοδήποτε ρόλο του Παρισιού στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.



Η κατάπαυση του πυρός είναι "μια εξαιρετική είδηση η οποία θα πρέπει να επαληθευτεί στο πεδίο", υπογράμμισε σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν συμφώνησαν σε μια δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που θα αρχίσει από σήμερα τα μεσάνυχτα, χωρίς να αναφερθεί στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.



Αντιδρώντας στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ που είπε ότι το Παρίσι δεν έχει να κάνει τίποτα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο προεδρικός σύμβουλος δήλωσε ότι το Παρίσι θέλει "να κάνει χρήσιμο έργο, όπως συνεχώς και επί δεκαετίες έχουμε δείξει στο πεδίο ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε".



"Την ημέρα που θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αρχές του Λιβάνου για να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την κυριαρχία τους σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, πιστεύω ότι πολλοί θα είναι ευχαριστημένοι που θα μπορούν να βασίζονται στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών", πρόσθεσε.



Μιλώντας ενώπιον του Τύπου στο τέλος των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, ο πρέσβης Γεχιέλ Λάιτερ δήλωσε την Τρίτη ότι θέλει "να κρατήσει τους Γάλλους όσο το δυνατόν πιο μακριά, ουσιαστικά απ' όλα", "κυρίως όταν πρόκειται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις".



Η γαλλική προεδρία επέμεινε εντούτοις στο γεγονός ότι "επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις" μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.



Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη "όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις να μπορούν να πλαισιώνονται, όπως αυτό συνέβη στο παρελθόν, από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας".



"Ως εκ τούτου, έχουμε σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε και επομένως δεν εναπόκειται σε κανέναν να μας πει πώς θα είμαστε χρήσιμοι στον Λίβανο, εκτός από τις αρχές του Λιβάνου", υπογράμμισε.



Αποδεχόμαστε πολύ θετικά την ανακοίνωση επικείμενης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δηλώνει ο Ταγιάνι "Αποδεχόμαστε πολύ θετικά την ανακοίνωση της επικείμενης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, η οποία ευνοήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση", έγραψε στην πλατφόρμα "Χ" ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.



"Στηρίζουμε με αποφασιστικότητα αυτό το βασικό βήμα προόδου για όλη τη Μέση Ανατολή, στο οποίο η χώρα μας συνέβαλε καθοριστικά με την αποστολή στη Βηρυτό, την περασμένη Δευτέρα, μένοντας σε διαρκή επαφή με τον πρόεδρο Αούν και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Σάαρ", πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.



"Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι καίριας σημασίας για να επιλυθεί θετικά η διαπραγμάτευση για το Ιράν και για να φέρει σύντομα την ειρήνη σε όλη την περιοχή", δήλωσε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

