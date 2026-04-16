Σόου Ντι Κάνιο στην ιταλική τηλεόραση: Χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι μετά από διαφωνία με την παρουσιάστρια, βίντεο
Ο εκκεντρικός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής σχολίασε τα προημιτελικά του Champions League και μετά από μια διαφωνία που είχε με την παρουσιάστρια της εκπομπής χτύπησε το κεφάλι του στο τραπέζι και το άνοιξε
Απρόσμενες και ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή ανάλυσης του Champions League στην Ιταλία, όταν ο Πάολο Ντι Κάνιο έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια συζήτησης στο στούντιο και τραυματίστηκε on air.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής συμμετείχε σε πάνελ του Sky Sports Italia για την ανάλυση των αναμετρήσεων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όταν η συζήτηση πήρε γρήγορα έντονο χαρακτήρα.
Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην αγωνιστική εικόνα ομάδων και στη νοοτροπία τους στο Champions League, με τον Ντι Κάνιο να διαφωνεί έντονα με τις τοποθετήσεις της παρουσιάστριας και των υπόλοιπων σχολιαστών.
Σε μια στιγμή μεγάλης φόρτισης, και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν κανονικά, ο Ντι Κάνιο χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι του στο τραπέζι του πάνελ, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους αλλά και στους τηλεθεατές.
Ο Φάμπιο Καπέλο, που βρισκόταν επίσης στο στούντιο ως σχολιαστής, σηκώθηκε άμεσα και έσπευσε να του προσφέρει βοήθεια, σε μια στιγμή που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
