Ράφαελ Ναδάλ: Επιστροφή στα κορτ έναν χρόνο μετά την απόσυρση - «Την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατός» - Βίντεο

Ο Ράφαελ Ναδάλ
επέστρεψε στα κορτ, ακριβώς έναν χρόνο αφότου κρέμασε τη ρακέτα του στον αγώνα του Davis Cup της Ισπανίας εναντίον της Ολλανδίας, τον Νοέμβριο του 2024.
Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam πήρε μέρος σε μία προπόνηση στην Ακαδημία Ράφα Ναδάλ, μαζί με την Αλέξ Ίλα, μία από τις πιο ελπιδοφόρες ανερχόμενες παίκτριες του γυναικείου τένις
και μαθήτρια της Ακαδημίας.
«Μου άρεσε, αλλά χρειάζομαι δύναμη»
Ο Ναδάλ, ο οποίος παραμένει στενά συνδεδεμένος με τις καθημερινές λειτουργίες της Ακαδημίας και την ανάπτυξη νέων ταλέντων, μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας μια αισιόδοξη, αλλά και χιουμοριστική, νότα:
«Έναν χρόνο μετά, ήταν υπέροχο να επιστρέψω σε ένα γήπεδο τένις. Μου άρεσε η προπόνηση μαζί σου, Αλέξ Ίλα. Την επόμενη φορά θα είμαι πιο δυνατός», έγραψε ο Ισπανός.
Η Ίλα, με προπονητή τον Τζοάν Μπος, ολοκλήρωσε μια ιστορική σεζόν το 2025, καθώς κατάφερε να εισέλθει στο Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια.
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Ναδάλ δείχνει πως, ακόμη κι εκτός επαγγελματικών αγώνων, παραμένει πηγή έμπνευσης και σταθερά δεμένος με το άθλημα που σημάδεψε την καριέρα του.
Ειδήσεις σήμερα
Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς
Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του
Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία