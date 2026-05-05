Ξεκίνησε χθες η άσκηση NATO Tiger Meet 2026 στον Άραξο
Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση μεσαίας κλίμακας «NATO Tiger Meet 2026» ξεκίνησε, χθες, Δευτέρα 4 Μαΐου, στην 116 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Αράξου. Η άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 14 Μαΐου.

Σκοπός της άσκησης, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας επιχειρησιακή εκπαίδευση υπό το πνεύμα «Εκπαιδεύσου όπως θα Πολεμήσεις» βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τη συνεργασία των μελών στη διεξαγωγή σύνθετων επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα θα συμμετέχουν καθημερινά σε αποστολές σύνθετων επιχειρήσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αποστολών του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, όπως αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής - καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ' ωφελείας χερσαίων - θαλάσσιων επιχειρήσεων, καθώς και αποστολές παρεμβολών.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού αεροπορικών δυνάμεων από τη χώρα μας καθώς και από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία. Επίσης, συμμετέχουν η Αυστρία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία με παρατηρητές καθώς και δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

