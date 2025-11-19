Εθνική πόλο ανδρών: Ζερδεβάς και Παπαναστασίου επιστρέφουν εν όψει Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Ο Μάνος Ζερδεβάς επιστρέφει στην εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς κλήθηκε από τον Θοδωρή Βλάχο στο τριήμερο καμπ προπονήσεων-αξιολογήσεων, που θα διεξαχθεί από την Κυριακή 23 έως την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.



Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε «κοπεί» από την αποστολή για το Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, το περασμένο καλοκαίρι, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, και δεν είχε κληθεί στο πρώτο καμπ προετοιμασίας της νέας σεζόν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, που τώρα όμως φαίνεται να τον επαναφέρει στα πλάνα του, ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, τον Ιανουάριο.



Μαζί με τον 28χρονο γκολκίπερ, επιστρέφει και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος απουσίασε από τις περσινές διοργανώσεις (Παγκόσμιο Κύπελλο και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα) λόγω τραυματισμού και επίσης δεν είχε κληθεί στο πρώτο καμπ της νέας χρονιάς.

Συνολικά ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε για το πρωί της Κυριακής (23/11, 09:00) στο ΟΑΚΑ 21 πολίστες, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι «ξενιτεμένοι» Στέλιος Αργυρόπουλος και Στάθης Καλογερόπουλος. Οι παίκτες της Βουλιαγμένης θα ενσωματωθούν με μία ημέρα καθυστέρηση, καθώς την Κυριακή ο ΝΟΒ παίζει αγώνα πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο.

Αναλυτικά, ο ομοσπονδιακός προπονητής κάλεσε τους εξής αθλητές: Νίκος Γαρδίκας, Κώστας Λιμαράκης, Χρίστος Λασκαρίδης (Απόλλων Σμύρνης), Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Καστρινάκης, Σεμίρ Σπάχιτς, Δημήτρης Χατζής (Βουλιαγμένη), Ζαννής Αλαφραγκής, Ντίνος Γενηδουνιάς, Νίκος Γκίλλας, Μάνος Ζερδεβάς, Κώστας Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Βαγγέλης Πούρος, Παναγιώτης Τζωρτζάτος (Ολυμπιακός), Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Παπανικολάου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος (Παναθηναϊκός).





Ειδήσεις σήμερα



Με βαρύ παρελθόν στους καυγάδες ο 29χρονος Αλβανός που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο στο Νέο Κόσμο - Είχε επιτεθεί άλλες τρεις φορές σε οδηγούς



Αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών έψαξαν τον Μανώλη Πετσίτη για τη νοικιασμένη BMW αλλά έπεσαν σε φραγή - Πώς έφτασαν στο όνομά του



Νέα μέτρα για τα πάρτι σε club από σχολεία για να μπει μπλόκο στην πώληση αλκοόλ και καπνού σε ανήλικους - Πώς θα επαληθεύεται η ηλικία

