«Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα» - Το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
«Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα» - Το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Προβληματισμένος παρουσιάστηκε ο Γκλεν ΝτοκΡίβερς μετά το τέλος του αγώνα στο Κλίβελαντ όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όπως είναι γνωστό, ο Greek Freak αποχώρησε από το παιχνίδι λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό του προσαγωγό. Έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι και οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Καβαλίερς με 118-106.

Η πρώτη εκτίμηση των Μπακς κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τον προπονητή της ομάδας να μην ήταν και τόσο αισιόδοξος.

«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα). Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα» είπε ο Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

