Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
«Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα» - Το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
«Δεν δείχνουν καλά τα πράγματα» - Το σχόλιο του Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η πρώτη εκτίμηση των Μπακς κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό
Προβληματισμένος παρουσιάστηκε ο Γκλεν ΝτοκΡίβερς μετά το τέλος του αγώνα στο Κλίβελαντ όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Όπως είναι γνωστό, ο Greek Freak αποχώρησε από το παιχνίδι λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό του προσαγωγό. Έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι και οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Καβαλίερς με 118-106.
Η πρώτη εκτίμηση των Μπακς κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τον προπονητή της ομάδας να μην ήταν και τόσο αισιόδοξος.
«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα). Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα» είπε ο Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Δείτε την ατάκα του στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Όπως είναι γνωστό, ο Greek Freak αποχώρησε από το παιχνίδι λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου έχοντας τραυματιστεί στον αριστερό του προσαγωγό. Έκτοτε δεν επέστρεψε στο παιχνίδι και οι Μπακς γνώρισαν την ήττα από τους Καβαλίερς με 118-106.
Η πρώτη εκτίμηση των Μπακς κάνει λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί, με τον προπονητή της ομάδας να μην ήταν και τόσο αισιόδοξος.
«Δεν θα ξέρουμε τίποτε μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα). Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν φαίνονται καλά τα πράγματα» είπε ο Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Δείτε την ατάκα του στο ξεκίνημα της συνέντευξης Τύπου
Ειδήσεις σήμερα:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η Πολωνία σε προπολεμική φάση: Η Ρωσία προετοιμάζεται για σύγκρουση και εντείνει δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα