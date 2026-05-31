Ιερά Οδός: Τέσσερις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη και της άρπαξαν το κινητό

Οι δράστες, ηλικίας 14 έως 16 ετών, συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς – Είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υπόθεση ληστείας

Θύμα ληστείας και ξυλοδαρμού από ομάδα ανηλίκων έπεσε μια 20χρονη γυναίκα τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιεράς Οδού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν τέσσερις ανήλικοι, δύο αγόρια και δύο κορίτσια ηλικίας από 14 έως 16 ετών, πλησίασαν τη νεαρή ενώ κινούνταν πεζή στην περιοχή.

Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα. Αφού την ακινητοποίησαν, της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ανήλικοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς πριν από λίγους μήνες είχαν εμπλακεί σε άλλη υπόθεση ληστείας. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

