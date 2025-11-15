Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χαμός στο Μουντιάλ Κ17: Επεισόδια με ξύλο μεταξύ παικτών και... συγγενών στο Γαλλία-Κολομβία - Βίντεο
Χαμός στο Μουντιάλ Κ17: Επεισόδια με ξύλο μεταξύ παικτών και... συγγενών στο Γαλλία-Κολομβία - Βίντεο
Η νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 επισκιάστηκε από μία εκρηκτική σύρραξη στο τελευταίο σφύριγμα - Παίκτες, συγγενείς και παράγοντες εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με δύο Κολομβιανούς να αποβάλλονται
Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Κολομβία στη Ντόχα για πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, που ολοκληρώθηκε με τη νίκη των «τρικολόρ» με 2-0, σημαδεύτηκε από πρωτοφανείς εντάσεις και βίαια επεισόδια αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, όλα ξεκίνησαν όταν Γάλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας ένταση που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μάχη, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.
H κατάσταση ξέφυγε πλήρως όταν συγγενείς ποδοσφαιριστών κατέβηκαν από τις εξέδρες για να υπερασπιστούν τα παιδιά τους. Στον χαμό που ακολούθησε, μέλη οικογενειών δέχθηκαν χτυπήματα στην προσπάθεια να ηρεμήσουν την ένταση, ενώ ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ήταν η επίθεση που δέχθηκε Γάλλος φυσιοθεραπευτής την ώρα που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Το προσωπικό ασφαλείας παρενέβη άμεσα για να αποτρέπει τα χειρότερα, αλλά το περιστατικό ήδη είχε στιγματίσει την ημέρα, μετατρέποντας μια ποδοσφαιρική γιορτή σε εικόνες ντροπής. Ως αποτέλεσμα της συμπλοκής, δύο Κολομβιανοί παίκτες δέχτηκαν την κόκκινη κάρτα.
Η Γαλλική Ομοσπονδία υπέβαλε επίσημη αναφορά στη FIFA καταγγέλλοντας επίθεση εναντίον μέλους της ομάδας. Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδίες Γαλλίας και Κολομβίας δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα γεγονότα ή για ενδεχόμενες κυρώσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έχεις κάνα ψεύτικο πλακάκι χρυσού;»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο - Πήραν πάνω από 500.000 ευρώ από τον Μαρτίκα
Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Δημητρακόπουλος για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, όλα ξεκίνησαν όταν Γάλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας ένταση που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μάχη, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.
Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy— Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025
H κατάσταση ξέφυγε πλήρως όταν συγγενείς ποδοσφαιριστών κατέβηκαν από τις εξέδρες για να υπερασπιστούν τα παιδιά τους. Στον χαμό που ακολούθησε, μέλη οικογενειών δέχθηκαν χτυπήματα στην προσπάθεια να ηρεμήσουν την ένταση, ενώ ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ήταν η επίθεση που δέχθηκε Γάλλος φυσιοθεραπευτής την ώρα που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Το προσωπικό ασφαλείας παρενέβη άμεσα για να αποτρέπει τα χειρότερα, αλλά το περιστατικό ήδη είχε στιγματίσει την ημέρα, μετατρέποντας μια ποδοσφαιρική γιορτή σε εικόνες ντροπής. Ως αποτέλεσμα της συμπλοκής, δύο Κολομβιανοί παίκτες δέχτηκαν την κόκκινη κάρτα.
Η Γαλλική Ομοσπονδία υπέβαλε επίσημη αναφορά στη FIFA καταγγέλλοντας επίθεση εναντίον μέλους της ομάδας. Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδίες Γαλλίας και Κολομβίας δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα γεγονότα ή για ενδεχόμενες κυρώσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έχεις κάνα ψεύτικο πλακάκι χρυσού;»: Οι διάλογοι που πρόδωσαν τους ψευτοεπενδυτές των καζίνο - Πήραν πάνω από 500.000 ευρώ από τον Μαρτίκα
Δολοφονία Λάλα: Στη φάκα της ΕΛ.ΑΣ. οι φυσικοί αυτουργοί - Ψάχνουν αυτόν που «παρήγγειλε» τη δολοφονία
Δημητρακόπουλος για το revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Στο βίντεο ο σύντροφός της γυρνάει και γελάει σε αυτόν που τραβάει και ο κόσμος νόμιζε ότι ήταν sex tape
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα