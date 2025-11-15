Χαμός στο Μουντιάλ Κ17: Επεισόδια με ξύλο μεταξύ παικτών και... συγγενών στο Γαλλία-Κολομβία - Βίντεο
Η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Κολομβία στη Ντόχα για πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, που ολοκληρώθηκε με τη νίκη των «τρικολόρ» με 2-0, σημαδεύτηκε από πρωτοφανείς εντάσεις και βίαια επεισόδια αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, όλα ξεκίνησαν όταν Γάλλος ποδοσφαιριστής φέρεται να ειρωνεύτηκε αντίπαλο παίκτη. Ο Κολομβιανός αντέδρασε άμεσα, δημιουργώντας ένταση που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή. Παίκτες και από τις δύο ομάδες μπήκαν στη μάχη, ενώ το επεισόδιο συνεχίστηκε ακόμη και σε διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν Αργεντινή και Μεξικό.



H κατάσταση ξέφυγε πλήρως όταν συγγενείς ποδοσφαιριστών κατέβηκαν από τις εξέδρες για να υπερασπιστούν τα παιδιά τους. Στον χαμό που ακολούθησε, μέλη οικογενειών δέχθηκαν χτυπήματα στην προσπάθεια να ηρεμήσουν την ένταση, ενώ ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό ήταν η επίθεση που δέχθηκε Γάλλος φυσιοθεραπευτής την ώρα που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Το προσωπικό ασφαλείας παρενέβη άμεσα για να αποτρέπει τα χειρότερα, αλλά το περιστατικό ήδη είχε στιγματίσει την ημέρα, μετατρέποντας μια ποδοσφαιρική γιορτή σε εικόνες ντροπής. Ως αποτέλεσμα της συμπλοκής, δύο Κολομβιανοί παίκτες δέχτηκαν την κόκκινη κάρτα.

Η Γαλλική Ομοσπονδία υπέβαλε επίσημη αναφορά στη FIFA καταγγέλλοντας επίθεση εναντίον μέλους της ομάδας. Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδίες Γαλλίας και Κολομβίας δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τα γεγονότα ή για ενδεχόμενες κυρώσεις.

