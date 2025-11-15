Χαμός στο Μουντιάλ Κ17: Επεισόδια με ξύλο μεταξύ παικτών και... συγγενών στο Γαλλία-Κολομβία - Βίντεο

Η νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 επισκιάστηκε από μία εκρηκτική σύρραξη στο τελευταίο σφύριγμα - Παίκτες, συγγενείς και παράγοντες εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, με δύο Κολομβιανούς να αποβάλλονται