Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο Ετόρε Μεσίνα λόγω ασθενείας δεν θα καθίσει στον πάγκο και τη θέση του θα πάρει ο Πεπέ Ποέτα
Χωρίς τον Ετόρε Μεσίνα και με πέντε σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της θα εμφανιστεί στο παιχνίδι (21:30) της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο η Αρμάνι.
O σπουδαίος κόουτς λόγω ασθενείας δεν θα καθίσει στον πάγκο όπως είχε κάνει και με την Βιλερμπάν και τη θέση του θα πάρει ο Πεπέ Ποέτα.
Όσο αφορά τους παίκτες εκτός έμειναν οι Ζακ ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν, Νέιτ Σέστινα και Τζος Νίμπο, Σαβόν Σιλντς.
Η 12άδα της Αρμάνι Μιλάνο: Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Ντιοπ, Τοτέ, Ντάνστον.
