Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Αρμάνι Μιλάνο Ολυμπιακός Ετόρε Μεσίνα Euroleague

Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο Ετόρε Μεσίνα λόγω ασθενείας δεν θα καθίσει στον πάγκο και τη θέση του θα πάρει ο Πεπέ Ποέτα

Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς τον Ετόρε Μεσίνα και με πέντε σημαντικές απουσίες στο ρόστερ της θα εμφανιστεί στο παιχνίδι (21:30) της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο η Αρμάνι

O σπουδαίος κόουτς λόγω ασθενείας δεν θα καθίσει στον πάγκο όπως είχε κάνει και με την Βιλερμπάν και τη θέση του θα πάρει ο Πεπέ Ποέτα. 

Όσο αφορά τους παίκτες εκτός έμειναν οι Ζακ ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν, Νέιτ Σέστινα και Τζος Νίμπο, Σαβόν Σιλντς.

Η 12άδα της Αρμάνι Μιλάνο: Μάνιον, Έλις, Μπούκερ, Τονούτ, Μπολμάρο, Μπρουκς, Ρίτσι, Φλακαντόρι, Γκούντουριτς, Ντιοπ, Τοτέ, Ντάνστον.



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης