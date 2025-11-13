Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Μπαρτζώκας για ενίσχυση: «Θα αναγκαστούμε να ψάξουμε λύσεις στα γκαρντ» - Βίντεο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το Μιλάνο μίλησε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και την ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας
O Ολυμπιακός αναχώρησε για το Μιλάνο, μετά το... σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς (ρήξη αριστερού Αχιλλείου τένοντα) στον μόλις πρώτο αγώνα επιστροφής του στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις Κάουνας.
«Συναισθηματικά μας "σκότωσε" ο τραυματισμός του Κίναν» δήλωσε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Γιώργος Μπαρτζώκαςπου φάνηκε ρεαλιστής. «Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια, αναγκαστικά θα χρειαστεί να βρει λύσεις στα γκαρντ για να παίξει. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα,» εξήγησε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
Για να πει για τις ενδεχόμενες απουσίες της Αρμάνι Μιλάνο: «Οι πληροφορίες λένε ότι θα παίξουν οι περισσότεροι παίκτες, όλοι εκτός του Μπράουν αύριο. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality, θα έχουμε θέμα».
Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Μιλάνο:
Για το γεγονός ότι όλοι στον Ολυμπιακό έχουν στο μυαλό τους τον Κίναν Έβανς είπε: «Ναι, χωρίς πολλά λόγια, έτσι είναι».
Για το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό, απάντησε: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Για τον Κίναν ήταν μία διαδικασία χρόνων να επανέλθει από τον προηγούμενο τραυματισμό και έπαθε έναν άλλον, παίζοντας. Είναι δύσκολο για εκείνον και για την ομάδα. Η ζωή είναι έτσι πάντα. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα και πρέπει να συνεχίζεις».
Για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο σχολίασε: «Δεν το αντιμετωπίζουμε σαν παιχνίδι εντός ή εκτός. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά, να διαχειριστούμε τις δύσκολες καταστάσεις. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Euroleague, μην λέω τα ίδια και τα ίδια. Όλες έχουν καλό προπονητή. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παίξουν οι περισσότεροι παίκτες, όλοι εκτός του Μπράουν αύριο. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality, θα έχουμε θέμα».
Πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για το αν θα ενισχυθεί με γκαρντ ο Ολυμπιακός: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Σου συμβαίνουν πράγματα που δεν πιστεύεις. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια, αναγκαστικά θα χρειαστεί να βρει λύσεις στα γκαρντ για να παίξει. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».
Για το αν θα παίξει με αλλαγή θέσεων στον άσο: «Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Δεν θα είναι και ο Φρανκ μαζί μας, δεν θα είναι και ο Κίναν. Υπάρχει μόνο ο Τόμας και μετά και ο Λι που είναι δευτερεύουσα λύση και ίσως πάμε και με παίκτες που κατά συνθήκη θα παίξουν τη θέση. Αυτό είναι μία δυσκολία, έχουμε ποιότητα. Και χθες όταν χρειάστηκε, οι παίκτες που κλήθηκαν να το κάνουν, τα πήγαν μία χαρά».
Από την πλευρά του ο Τάισον Γουόρντ ανέφερε σχετικά με τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς και για το εάν ο οργανισμός είναι ακόμα σε σοκ: «Σίγουρα. Όπως και κάθε άλλος ήμασταν απόλυτα χαρούμενοι για αυτόν. Ακόμα είμαστε μαζί του. Δεν εύχομαι σε κανέναν αυτό. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα, ήμασταν πολύ χαρούμενοι για εκείνον που επέστρεψε στο γήπεδο. Το να πέφτει κάτω σε αυτήν την κατάσταση είναι κάτι που κανείς δεν το εύχεται. Είμαστε μαζί του και στέλνουμε τις προσευχές μας. Το να είμαστε εκεί για αυτόν είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
Προσωπικά του έστειλα μήνυμα χθες για να του πω ότι είμαστε μαζί του. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον καθένα, αλλά θα έλεγα ότι όλοι του έστειλαν μήνυμα για να ξέρει ότι θα είμαστε μαζί του σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση».
