Η Ρεάλ μετονομάζει το γήπεδό της, αλλάζει λογότυπο και δεν σταματά να μετρά κέρδη

ενσωματώνει τη φουτουριστική όψη του ανακαινισμένου σταδίου. Η αλλαγή εντάσσεται στο σχέδιο rebranding του σταδίου, το οποίο από «χώρος» μετατρέπεται σε brand, με την τοποθέτηση νέου φωτεινού σήματος στην πρόσοψη εντός των επόμενων μηνών.

Μάλιστα η νέα εικόνα του γηπέδου θα παρουσιαστεί και επίσημα στον





Δείτε



Μπερναμπέου δεν είναι πια συμπλήρωμα της επιχείρησης, αλλά είναι η επιχείρηση», λένε πλέον στην Μαδρίτη τρίβοντας τα χέρια τους από ικανοποίηση την ίδια ώρα που ο Φλορεντίνο Πέρεθ βλέπει άλλο ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο του να δικαιώνεται.Δείτε ΕΔΩ το βίντεο που δημοσίευσε η Ρεάλ.

Κλείσιμο