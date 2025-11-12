Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Η Ρεάλ μετονομάζει το γήπεδό της, αλλάζει λογότυπο και δεν σταματά να μετρά κέρδη
Το ιστορικό γήπεδο της Μαδρίτης θα αποκαλείται πλέον σκέτο «Μπερναμπέου», σε μια πιο σύντομη και δυναμική εκδοχή του ονόματός του, χωρίς να χάνει τη σύνδεσή του με την παράδοση
Όσοι έχετε συνηθίσει να αποκαλείται «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» καλό είναι να συνηθίσετε στην ιδέα ότι το μικρό όνομα του ιστορικού προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα υπάρχει πλέον στην αναφορά του γηπέδου των μερένγκες.
Το γήπεδο της Βασίλισσας θα αποκαλείται πλέον απλώς «Μπερναμπέου» και ήδη οι υπεύθυνοι της ομάδας παρουσίασαν το νέο λογότυπο ενσωματώνει τη φουτουριστική όψη του ανακαινισμένου σταδίου. Η αλλαγή εντάσσεται στο σχέδιο rebranding του σταδίου, το οποίο από «χώρος» μετατρέπεται σε brand, με την τοποθέτηση νέου φωτεινού σήματος στην πρόσοψη εντός των επόμενων μηνών.
Μάλιστα η νέα εικόνα του γηπέδου θα παρουσιαστεί και επίσημα στον επερχόμενο αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) μεταξύ των Washington Commanders και των Miami Dolphins που θα διεξαχθεί την Κυριακή.
Η νέα εικόνα του Μπερναμπέου αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής ανανέωσης που επιδιώκει να καταστήσει το γήπεδο παγκόσμιο κέντρο ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων, πέρα από το ποδόσφαιρο και το ματς του αμερικανικού ποδοσφαίρου είναι μόνο η αρχή (έχουν προηγηθεί και κάποιες συναυλίες σπουδαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, οι οποίες όμως έφεραν στην επιφάνεια κάποια ζητήματα ηχορύπανσης τα οποία αναμένεται να λυθούν τις επόμενες εβδομάδες).
Μετά το ματς του NFL, θα ακολουθήσει το χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ «Mavidad» από τις 24 έως 31 Δεκεμβρίου, τα εισιτήρια του οποίου έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ είναι πλέον φανερό ότι το ανακαινισμένο Μπερναμπέου αποτελεί μια ανεξάντλητη μηχανή εσόδων για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Το Μπερναμπέου δεν είναι πια συμπλήρωμα της επιχείρησης, αλλά είναι η επιχείρηση», λένε πλέον στην Μαδρίτη τρίβοντας τα χέρια τους από ικανοποίηση την ίδια ώρα που ο Φλορεντίνο Πέρεθ βλέπει άλλο ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο του να δικαιώνεται.
Ο πρόεδρος των μερένγκες είχε ανακοινώσει την πρόθεση του προχωρήσει στην πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου το 2014, θέλοντας να μετατρέψει το νέο Μπερναμπέου όχι μόνο σε έδρα ποδοσφαιρικών επιτυχιών, αλλά και σε σύγχρονο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία. Έναν χώρο που πέρα από στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας θα αποφέρει έσοδα 365 ημέρες το χρόνο, μέσω συναυλιών, εταιρικών εκδηλώσεων, VIP χώρων, καταστημάτων, εστιατορίων.
Τα έργα τελικά ξεκίνησαν το 2019 και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες έξι χρόνια αργότερα έχει σε οικονομικό μοχλό ανάπτυξης για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024/25, με το γήπεδο πλήρως λειτουργικό, οι νέες δραστηριότητες του «Μπερναμπέου», όπως οι περιηγήσεις, οι εκδηλώσεις και η εστίαση, απέφεραν 79 εκατ. ευρώ χωρίς να χρειαστεί να μπει ούτε ένα γκολ.
Χάρη σε αυτή την οικονομική άνθηση, η Ρεάλ θα παρουσιάσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 23 Νοεμβρίου, ρεκόρ προϋπολογισμού 1,248 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26. Ο νέος προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε αύξηση 65% μέσα σε επτά χρόνια, ενώ τα έσοδα που συνδέονται αποκλειστικά με το στάδιο έχουν αυξηθεί κατά 130%, από 173 εκατ. το 2018/19 σε 402 εκατ. ευρώ το 2025/26.
Μετά από έξι χρόνια ατελείωτων εργασιών, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διαθέτει απλώς το πιο σύγχρονο γήπεδο του κόσμου. Διαθέτει το πιο προσοδοφόρο.
Ο πρόεδρος των μερένγκες είχε ανακοινώσει την πρόθεση του προχωρήσει στην πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου το 2014, θέλοντας να μετατρέψει το νέο Μπερναμπέου όχι μόνο σε έδρα ποδοσφαιρικών επιτυχιών, αλλά και σε σύγχρονο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, τη μουσική και την ψυχαγωγία. Έναν χώρο που πέρα από στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας θα αποφέρει έσοδα 365 ημέρες το χρόνο, μέσω συναυλιών, εταιρικών εκδηλώσεων, VIP χώρων, καταστημάτων, εστιατορίων.
Τα έργα τελικά ξεκίνησαν το 2019 και παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες έξι χρόνια αργότερα έχει σε οικονομικό μοχλό ανάπτυξης για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κατά την αγωνιστική περίοδο 2024/25, με το γήπεδο πλήρως λειτουργικό, οι νέες δραστηριότητες του «Μπερναμπέου», όπως οι περιηγήσεις, οι εκδηλώσεις και η εστίαση, απέφεραν 79 εκατ. ευρώ χωρίς να χρειαστεί να μπει ούτε ένα γκολ.
Χάρη σε αυτή την οικονομική άνθηση, η Ρεάλ θα παρουσιάσει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, στις 23 Νοεμβρίου, ρεκόρ προϋπολογισμού 1,248 δισ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26. Ο νέος προϋπολογισμός αντιστοιχεί σε αύξηση 65% μέσα σε επτά χρόνια, ενώ τα έσοδα που συνδέονται αποκλειστικά με το στάδιο έχουν αυξηθεί κατά 130%, από 173 εκατ. το 2018/19 σε 402 εκατ. ευρώ το 2025/26.
Μετά από έξι χρόνια ατελείωτων εργασιών, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν διαθέτει απλώς το πιο σύγχρονο γήπεδο του κόσμου. Διαθέτει το πιο προσοδοφόρο.
