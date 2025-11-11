Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έτρεξε το γήπεδο χωρίς παπούτσι και κέρδισε φάουλ - Βίντεο
Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έτρεξε το γήπεδο χωρίς παπούτσι και κέρδισε φάουλ - Βίντεο
Θετική εμφάνιση από τον νέο σέντερ του Παναθηναϊκού
Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παράσταση!
Ο λόγος; Του έφυγε το παπούτσι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Γάλλων, ο Σορτς το πέταξε εκτός παρκέ και ο Φαρίντ συνέχιζε να παίζει με την κάλτσα! Ο Φαρίντ όχι μόνο έβγαλε με επιτυχία την άμυνα, αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό με το ένα παπούτσι μόνο παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ και κερδίζοντας και το φάουλ.
Στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές του.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παράσταση!
Ο λόγος; Του έφυγε το παπούτσι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Γάλλων, ο Σορτς το πέταξε εκτός παρκέ και ο Φαρίντ συνέχιζε να παίζει με την κάλτσα! Ο Φαρίντ όχι μόνο έβγαλε με επιτυχία την άμυνα, αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό με το ένα παπούτσι μόνο παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ και κερδίζοντας και το φάουλ.
Στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές του.
Hustling so hard that you don’t need no kicks 😤#RivalrySeries pic.twitter.com/7YvanTWenV— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα