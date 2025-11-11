Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έτρεξε το γήπεδο χωρίς παπούτσι και κέρδισε φάουλ - Βίντεο
SPORTS
Euroleague Κένεθ Φαρίντ Παναθηναϊκός Παρί

Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έτρεξε το γήπεδο χωρίς παπούτσι και κέρδισε φάουλ - Βίντεο

Θετική εμφάνιση από τον νέο σέντερ του Παναθηναϊκού

Παρί - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ έτρεξε το γήπεδο χωρίς παπούτσι και κέρδισε φάουλ - Βίντεο
6 ΣΧΟΛΙΑ
Απίθανα πράγματα συμβαίνουν στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα από τα πρόσωπα της αναμέτρησης ήταν ο Κένεθ Φαρίντ που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «πράσινα» στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας. Μάλιστα, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού έκλεψε από νωρίς την παράσταση!

Ο λόγος; Του έφυγε το παπούτσι κατά τη διάρκεια της επίθεσης των Γάλλων, ο Σορτς το πέταξε εκτός παρκέ και ο Φαρίντ συνέχιζε να παίζει με την κάλτσα! Ο Φαρίντ όχι μόνο έβγαλε με επιτυχία την άμυνα, αλλά έτρεξε στον αιφνιδιασμό με το ένα παπούτσι μόνο παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ και κερδίζοντας και το φάουλ.

Στη συνέχεια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκείνος που έφερε στον συμπαίκτη του το παπούτσι του με εκείνον να το φορά πριν εκτελέσει τις βολές του.





Πηγή: www.gazzetta.gr 


Ειδήσεις σήμερα:

Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων

Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο

Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης