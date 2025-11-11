Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
«Δεν θέλω να γίνω βάρος»: Ο Λιονέλ Μέσι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας από το Μουντιάλ 2026
«Δεν θέλω να γίνω βάρος»: Ο Λιονέλ Μέσι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απουσίας από το Μουντιάλ 2026
Ο 38χρονος Αργεντινός σταρ θέτει ως απόλυτο όρο για τη συμμετοχή του στην τελική φάση τη διατήρηση της άριστης φυσικής του κατάστασης
Δύο αστέρια, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο (40 ετών) βλέπει ήδη τον εαυτό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο Λιονέλ Μέσι (38 ετών) παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με τη συμμετοχή του στο τουρνουά που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου).
Παρότι η Αργεντινή εξασφάλισε εύκολα και γρήγορα την πρόκρισή της, ο οκτάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν θέλει να βιαστεί να επιβεβαιώσει την παρουσία του για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022.
«Θέλω να είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση»
Πιστός στη στάση που τηρεί εδώ και αρκετούς μήνες, ο «La Pulga» θέτει ως προϋπόθεση την απόλυτη φυσική του ετοιμότητα.
«Προφανώς, είναι ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», παραδέχεται ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Sport. «Είναι πάντα τιμή να παίζω με την Εθνική ομάδα και να συμμετέχω σε άλλες σημαντικές επίσημες διοργανώσεις, ειδικά όταν σκέφτεσαι τι σημαίνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, και αφού το έχουμε κερδίσει».
Ωστόσο, ξεκαθαρίζει τη βασική του επιφύλαξη: «Όμως, όπως είπα, δεν θέλω να γίνω βάρος. Θέλω να είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση για να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω και να συμβάλω στην ομάδα, στην Εθνική ομάδα».
«Αν μπορώ να είμαι χρήσιμος»
Ο Μέσι θα έχει μια πιο καθαρή εικόνα του προγράμματός του μετά την επανέναρξη της σεζόν του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι τον Μάρτιο.
«Η σεζόν μας είναι διαφορετική από την ευρωπαϊκή», σημειώνει. «Θα έχουμε μια προετοιμασία πριν τη σεζόν, μερικά φιλικά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, και θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα αν νιώθω αρκετά καλά για να είμαι στην καλύτερη μου φόρμα και να μπορέσω να συμμετάσχω. Εννοείται ότι έχω όλη την επιθυμία, γιατί είναι ένα Μουντιάλ. Θα ήθελα να είμαι σε φόρμα και να παίξω έναν σημαντικό ρόλο για να βοηθήσω την Εθνική μου, αν είμαι εκεί».
Ο Αργεντινός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αξιολογήσει την κατάσταση του βήμα προς βήμα: «Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι, θα αξιολογήσω τα πράγματα μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι στο 100%, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην Εθνική, και μετά θα πάρω την απόφαση».
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Παρότι η Αργεντινή εξασφάλισε εύκολα και γρήγορα την πρόκρισή της, ο οκτάκις κάτοχος της Χρυσής Μπάλας δεν θέλει να βιαστεί να επιβεβαιώσει την παρουσία του για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2022.
🔥 Le rêve peut-il devenir réalité ? Le possible retour de Messi au Barça enflamme la presse espagnole.https://t.co/ZRJXuTklZu pic.twitter.com/EJ126sAM7R— RMC Sport (@RMCsport) November 11, 2025
Πιστός στη στάση που τηρεί εδώ και αρκετούς μήνες, ο «La Pulga» θέτει ως προϋπόθεση την απόλυτη φυσική του ετοιμότητα.
«Προφανώς, είναι ένα ιδιαίτερο Παγκόσμιο Κύπελλο», παραδέχεται ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Sport. «Είναι πάντα τιμή να παίζω με την Εθνική ομάδα και να συμμετέχω σε άλλες σημαντικές επίσημες διοργανώσεις, ειδικά όταν σκέφτεσαι τι σημαίνει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, και αφού το έχουμε κερδίσει».
Ωστόσο, ξεκαθαρίζει τη βασική του επιφύλαξη: «Όμως, όπως είπα, δεν θέλω να γίνω βάρος. Θέλω να είμαι σε άριστη φυσική κατάσταση για να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω και να συμβάλω στην ομάδα, στην Εθνική ομάδα».
«Αν μπορώ να είμαι χρήσιμος»
Ο Μέσι θα έχει μια πιο καθαρή εικόνα του προγράμματός του μετά την επανέναρξη της σεζόν του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι τον Μάρτιο.
«Η σεζόν μας είναι διαφορετική από την ευρωπαϊκή», σημειώνει. «Θα έχουμε μια προετοιμασία πριν τη σεζόν, μερικά φιλικά πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, και θα βλέπουμε μέρα με τη μέρα αν νιώθω αρκετά καλά για να είμαι στην καλύτερη μου φόρμα και να μπορέσω να συμμετάσχω. Εννοείται ότι έχω όλη την επιθυμία, γιατί είναι ένα Μουντιάλ. Θα ήθελα να είμαι σε φόρμα και να παίξω έναν σημαντικό ρόλο για να βοηθήσω την Εθνική μου, αν είμαι εκεί».
Ο Αργεντινός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αξιολογήσει την κατάσταση του βήμα προς βήμα: «Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι, θα αξιολογήσω τα πράγματα μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι στο 100%, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην Εθνική, και μετά θα πάρω την απόφαση».
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα