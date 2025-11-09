Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου

Άσχημα τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα απουσιάσει περίπου έξι εβδομάδες. Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν.Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ επέστρεψε με πατερίτσες στη Λισαβόνα από τις Αζόρες μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράσηΗ πορτογαλική ομάδα φιλοξενήθηκε το Σάββατο (8/11) από τη Σάντα Κλάρα, με τον Έλληνα επιθετικό να περνάει αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα και να αγωνίζεται κανονικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες λήψεις προκάλεσαν ανησυχία στην Πορτογαλία, καθώς ο 25χρονος εθεάθη με πατερίτσες στο αεροδρόμιο «Ponta Delgada», ενώ η αποστολή της Σπόρτινγκ επέστρεφε στη βάση της στη Λισαβόνα.Το στιγμιότυπο από την «O Jogo»Πηγή:www.,gazzetta.gr