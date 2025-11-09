Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν
Άσχημα τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα απουσιάσει περίπου έξι εβδομάδες. Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν.
Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ επέστρεψε με πατερίτσες στη Λισαβόνα από τις Αζόρες μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση
Η πορτογαλική ομάδα φιλοξενήθηκε το Σάββατο (8/11) από τη Σάντα Κλάρα, με τον Έλληνα επιθετικό να περνάει αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα και να αγωνίζεται κανονικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες λήψεις προκάλεσαν ανησυχία στην Πορτογαλία, καθώς ο 25χρονος εθεάθη με πατερίτσες στο αεροδρόμιο «Ponta Delgada», ενώ η αποστολή της Σπόρτινγκ επέστρεφε στη βάση της στη Λισαβόνα.
