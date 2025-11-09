Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
SPORTS
Φώτης Ιωαννίδης Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου

Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν

Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ
Άσχημα τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και θα απουσιάσει περίπου έξι εβδομάδες.  Ο διεθνής επιθετικός θα χάσει τις δυο αναμετρήσεις της εθνικής με Σκωτία και Λευκορωσία και πιθανότατα τα δυο επόμενα παιχνίδια του Champions League με Μπριζ και Μπάγερν.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ επέστρεψε με πατερίτσες στη Λισαβόνα από τις Αζόρες μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.  Ο Ιωαννίδης υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για απουσία τεσσάρων μέχρι έξι εβδομάδων από την αγωνιστική δράση

Η πορτογαλική ομάδα φιλοξενήθηκε το Σάββατο (8/11) από τη Σάντα Κλάρα, με τον Έλληνα επιθετικό να περνάει αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα και να αγωνίζεται κανονικά μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Παρόλα αυτά οι συγκεκριμένες λήψεις προκάλεσαν ανησυχία στην Πορτογαλία, καθώς ο 25χρονος εθεάθη με πατερίτσες στο αεροδρόμιο «Ponta Delgada», ενώ η αποστολή της Σπόρτινγκ επέστρεφε στη βάση της στη Λισαβόνα.

Το στιγμιότυπο από την  «O Jogo»

Ιωαννίδης: Άσχημα τα νέα για τον επιθετικό της Σπόρτινγκ, υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου

Πηγή:www.,gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης