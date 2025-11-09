Δείτε το φοβερό γκολ του Κωνσταντέλια στη Λεωφόρο - Βίντεο
Δείτε το φοβερό γκολ του Κωνσταντέλια στη Λεωφόρο - Βίντεο

Ο άσος του «Δικεφάλου» πέτυχε ένα μαγικό γκολ στο 61' μειώνοντας σε 2-1

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να μειώσει το σκορ σε 2-1 στο 61ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, χάρη σε μία εκπληκτική ατομική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός, που ξανάβαλε τον «Δικέφαλο» για τα καλά στο παιχνίδι, πήρε την μπάλα στα αριστερά της περιοχής. Με μία ενέργεια υψηλής τεχνικής, «άδειασε» τον Γέντβαϊ, περνώντας τον σαν να μην υπήρχε. Αμέσως μετά, τελείωσε τη φάση υποδειγματικά, πλασάροντας με το δεξί του πόδι στην απέναντι γωνία, με την μπάλα να καταλήγει στο «παράθυρο» της εστίας του Λαφόν.





