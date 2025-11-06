Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Ο Άγιαξ απέλυσε τον Χέιτινγκα και σκέφτεται τη λύση Τεν Χάγκ
Ο Άγιαξ απέλυσε τον Χέιτινγκα και σκέφτεται τη λύση Τεν Χάγκ
Ο παλαιμάχος αμυντικός ανέλαβε τον Αίαντα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά τα αποτελέσματα τόσο στην Ολλανδία όσο και στην Ευρώπη ήταν καταστροφικά
Η εντός έδρας συντριβή από τη Γαλατάσαραϊ με 3-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Τζον Χέιτινγκα στον πάγκο του Αίαντα.
Ο 41χρονος παλαίμαχος αμυντικός είχε επιστρέψει στην ομάδα που είχε διαπρέψει ως ποδοσφαιριστής μετά την περσινή σοκαριστική απώλεια του τίτλου (ήταν στο +9 πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε), αλλά οι ελπίδες που υπήρχαν για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας πολύ γρήγορα διαψεύστηκαν.
Στην Eredivisie μετά από 11 αγώνες έχει πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και μία ήττα και είναι στην 4η θέση και στο -8 από την πρωτοπόρο Φέγενορντ, ενώ το περασμένο Σάββατο (πριν τη συντριβή από τη Γαλατά) είχε έρθει ισόπαλος 1-1 με την Χέρενφεν. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη όπου σε τέσσερις αγώνες στο Champions League έχει ισάριθμες ήττες και συντελεστή τερμάτων 1-14!
Έτσι σήμερα η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, όπως και με το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο, ενώ παρελθόν αποτελεί ήδη και ο τεχνικός διευθυντής, Αλέξ Κρος.
Προσωρινός προπονητής αναλαμβάνει ο Φρέντι Γκριμ, ενώ στη λίστα της διοίκησης πρώτο όνομα είναι ο Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος είχε απολυθεί τον Σεπτέμβριο από τη Λεβερκούζεν.
