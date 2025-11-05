Ολυμπιακός: Στο 30% οι πιθανότητες πρόκρισής του στα νοκ άουτ του Champions League
Ο Ολυμπιακός με 3 νίκες στα 4 παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase είναι σίγουρα στην 24αδα
Ο Ολυμπιακός ήθελε νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν για να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής του στα νοκ άουτ τoυ Champions League, δηλαδή να τερματίσει πάνω από την 24η θέση στη League Phase.
Η ομάδα του Πειραιά κρατούσε τους τρεις βαθμούς της νίκες αλλά στο 90+3' η PSV ισοφάρισε.
Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε ένα βαθμό και σε συνδυασμό με εκείνον με την Πάφο έχει 2 μετά από 4 αγώνες και είναι στην 31η από τις 36 θέσεις.
Πως μπορεί να μπει στην 24αδα ο Ολυμπιακός; Έχει πιθανότητες; Το Football Meets Data ανέλυσε τα δεδομένα και του δίνει 30% πιθανότητες πρόκρισης.
Σύμφωνα με την ανάλυση ο Ολυμπιακός μπορεί να μαζέψει από 7 έως 11 βαθμούς.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν άλλους τέσσερις αγώνες και μέσα σε αυτούς είναι και το εντός έδρας ματς με τη Ρεάλ (26/11) το οποίο το Football Meets Data θεωρεί χαμένο.
Από την άλλη θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει άλλους 9 βαθμούς στα παιχνίδια με Καϊράτ (εκτός, 9/12), με Λεβερκούζεν (εντός, 20/1) και με τον Άγιαξ (εκτός, 28/1).
Με τρεις νίκες ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στους «24» και στα νοκ άουτ για μια θέση στους «16». Σύμφωνα με την ανάλυση εάν ο Ολυμπιακός έχει συνολικά 7 βαθμούς έχει 0,7% πιθανότητες πρόκρισης. Με 8 έχει 12,7% και με 9 έχει 66,8%. Με 10 έχει 98,8% και με 11 έχει 100%.
