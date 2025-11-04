Σούντγκρεν: «Δεν ξέρω γιατί θέλουν να μου κάνουν μήνυση, όσα είπα ήταν αλήθεια»
Σούντγκρεν: «Δεν ξέρω γιατί θέλουν να μου κάνουν μήνυση, όσα είπα ήταν αλήθεια»
Ο Βόλος είχε περάσει στην αντεπίθεση μετά τις δηλώσεις του Σουηδού πρώην παίκτη τους
Λίγες ώρες μετά την απόφαση του Βόλου να υποβάλλει μήνυση στον πρώην ποδοσφαιριστή του, Ντάνιελ Σούντγκρεν για τα όσα είπε σχετικά με χειραγωγημένα παιχνίδια της ομάδας της Μαγνησίας την περίοδο που εκείνος αγωνιζόταν εκεί, ο Σουηδός ποδοσφαιριστής απάντησε με δηλώσεις σε μέσο της πατρίδας του.
Ο 34χρονος Σουηδός δεξιός μπακ, που αγωνίζεται τώρα στην χώρα του με τα χρώματα της Ντέγκεφορς και ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρόκειται να του κάνουν μήνυση, αφού εκείνος δεν λέει τίποτα διαφορετικό από την αλήθεια.
«Ναι, οκ, πρόκειται να μου κάνουν μήνυση. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται να με μηνύσουν. Αισθάνομαι πως πάντα το ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεται πρώτο. Έχω παίξει κι έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε ετών. Όλα όσα είπα ήταν η αλήθεια. Οκ, αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».
«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.
Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.
Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Sundgren shame on you».
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Ο 34χρονος Σουηδός δεξιός μπακ, που αγωνίζεται τώρα στην χώρα του με τα χρώματα της Ντέγκεφορς και ανέφερε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πρόκειται να του κάνουν μήνυση, αφού εκείνος δεν λέει τίποτα διαφορετικό από την αλήθεια.
«Ναι, οκ, πρόκειται να μου κάνουν μήνυση. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω γιατί πρόκειται να με μηνύσουν. Αισθάνομαι πως πάντα το ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεται πρώτο. Έχω παίξει κι έχω αγαπήσει αυτό το άθλημα από τότε που ήμουν πέντε ετών. Όλα όσα είπα ήταν η αλήθεια. Οκ, αν εκείνοι θέλουν να με μηνύσουν γι' αυτό, τότε μπορούν να το κάνουν».
«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.
Η ανακοίνωση του Βόλου που «πυροδότησε» τις δηλώσεις του
Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.
Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Sundgren shame on you».
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα