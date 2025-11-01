Φεράντο: Είχαμε προβλήματα την τελευταία εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού - Βίντεο

Χαρούμενος για την νίκη του Βόλου με σκορ 1-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο Χουάν Φεράντο.



Ο Ισπανός τεχνικός του Βόλου που πριν από το ματς είχε τετ α τετ με τον Ράφα Μπενίτεθ είπε στην κάμερα του Cosmote Sport:

Για τον αγώνα: «Το πιο σημαντικό είναι να βελτιωνόμαστε και να πετυχαίνουμε τον στόχο μας κάθε εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί πήραμε την νίκη στην έδρα μας. Ήταν σημαντικό να αλλάξουμε την διάθεση μας από τα τελευταία δύο παιχνίδια».

Για την προσέγγιση απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Την τελευταία εβδομάδα είχαμε αρκετά προβλήματα, κάποιοι παίκτες ήταν άρρωστοι. Σε αυτές τις καταστάσεις αναγκάζεσαι να αλλάξεις την προσέγγιση και τις συνθήκες με τις οποίες αντιμετωπίζεις το παιχνίδι για να πάρεις την νίκη».



