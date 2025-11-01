Μπενίτεθ: Αξίζαμε να κερδίσουμε, βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και ελπίζουμε να βελτιωθούμε - Βίντεο
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Βόλο
Ο Παναθηναϊκός έχασε σημαντικές στο Πανθεσσαλικό και γνώρισε την ήττα από τον Βόλο με 1-0.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε να κερδίσει αλλά επεσήμανε ότι είναι ακόμα στην αρχή μιας διαδικασίας και θα υπάρξει βελτίωση.
Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ στο Cosmote Sport
Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».
Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».
