Μπενίτεθ: Αξίζαμε να κερδίσουμε, βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και ελπίζουμε να βελτιωθούμε - Βίντεο

Ο Παναθηναϊκός έχασε σημαντικές στο Πανθεσσαλικό και γνώρισε την ήττα από τον Βόλο με 1-0.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε να κερδίσει αλλά επεσήμανε ότι είναι ακόμα στην αρχή μιας διαδικασίας και θα υπάρξει βελτίωση.



Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ στο Cosmote Sport

Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».