Δρομείς από 126 χώρες έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Σπάει τα ρεκόρ συμμετοχών και φέτος ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.



Πέρα από το αναμενόμενο αυξημένο εγχώριο ενδιαφέρον, στο μεγαλύτερο δρομικό αγώνα της Ελλάδας θα λάβουν μέρος δρομείς από τα 2/3 του πλανήτη!

Στις δηλώσεις συμμετοχές συναντάμε αθλητές και αθλήτριες από 126 χώρες από όλες τις ηπείρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία και Αμερική. Από το τη Χιλή μέχρι τον Καναδά, από την Ισλανδία έως τη Νότια Αφρική και από την Ιαπωνία έως τη Νέα Ζηλανδία.

Το 2025 θα σημειωθεί νέο ρεκόρ συμμετοχών από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από τις υπόλοιπες – πλην Ελλάδας – χώρες οι δρομείς που έχουν δηλωθεί να τρέξουν θα φτάσουν τις 10.574, έναντι 9.081 το 2024. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230.

Αύξηση στους δρομείς εκτός Ελλάδας έχει καταγραφεί, όμως, και στις υπόλοιπες αποστάσεις.

Στον αγώνα των 10 χλμ. OPAP φέτος έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 2.502, έναντι 2.324 το 2024 και 2.099 το 2019. Δηλαδή, από το 2019 ο αριθμός των ξένων συμμετοχών αυξήθηκε κατά 19%.

Ομοίως και στα 5 χλμ. COSMOTE TELEKOM, οι 1.492 του 2019 και οι 1.762 του 2024 αυξήθηκαν σε 1.851 στη φετινή διοργάνωση. Η αύξηση σε σχέση με το 2019 ανέρχεται στο 24%.

Τη μερίδα του λέοντος στον αγώνα του μαραθωνίου έχουν οι Ιταλοί με 1.320 αθλητές και αθλήτριες και έπονται Γαλλία με 1.139, Κύπρος με 959, ΗΠΑ με 864, Μ. Βρετανία με 790, Πολωνία με 754 και Γερμανία με 719. Συνολικά, 15 χώρες θα εκπροσωπηθούν από τριψήφιο αριθμό δρομέων και 54 από διψήφιο.

Οι έξι πρώτες χώρες σε συμμετοχές στα 10 χλμ. είναι η Κύπρος (815), η Ιταλία (228), η Γαλλία (180), η Γερμανία (134), Βρετανία (115) και οι ΗΠΑ (108).

Στα 5 χλμ. θα τρέξουν 749 από την Κύπρο, 134 από τη Γερμανία, 71 από την Ιταλία, 69 από την Πολωνία, 62 από τις ΗΠΑ και 61 από τη Γαλλία.

Συνολικά, σε όλες τις αποστάσεις του διημέρου οι χώρες με εγγραφές άνω των 1.000 είναι η Κύπρος με 2.630, η Ιταλία με 1.638, η Γαλλία με 1.409, οι ΗΠΑ με 1.053 και η Γερμανία με 1.050. Με περισσότερους από 100 δρομείς θα εκπροσωπηθούν 25 χώρες, και 67 με 10 και άνω.

Μεγάλη αύξηση και στις ελληνικές συμμετοχές

Αύξηση στις συμμετοχές υπάρχουν, φυσικά και στις ελληνικές παρουσίες. Στο μαραθώνιο, οι 9.832 του 2019, έγιναν 10.951 το 2023, 11.629 το 2024 και 13.081 το 2025, δηλαδή σε διάστημα έξι ετών (2019-2025) είχαμε αύξηση 33% ή με απλά λόγια οι τρεις δρομείς έγιναν τέσσερις.

Στα 10 χλμ., από τους 10.187 Έλληνες του 2019, το 2025 φτάσαμε στους 14.947, δηλαδή περίπου 47% πάνω το διάστημα 2019-2025.

Παραπλήσια αύξηση (42%) σημειώνεται και στα 5 χλμ. με τους 17.858 δρομείς του 2019 να αυξάνονται σε 25.200 το 2025.

Συνοψίζοντας, οι συμμετοχές των δρομέων, όπως και η αύξηση από τον τελευταίο προ-κορωνοϊού μαραθώνιο, εντυπωσιάζουν! Ουσιαστικά, μια ολόκληρη πόλη, 72.800 άνθρωποι, θα τρέξουν στις πέντε αποστάσεις του διημέρου: 24.000 στο μαραθώνιο, 27.000 στα 5 χλμ., 17.600 στα 10 χλμ., 2.400 στα 5 χλμ. Universities Night Run OPAP, 1.600 στο δρόμο 1.200 μ. COSMOTE TELEKOM για παιδιά και 200 στην ίδια απόσταση για τα Special Olympics.



Πηγή: www.segas.gr





