Μεντιλίμπαρ: Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι το πρωτάθλημα, πρέπει να κερδίσουμε τον Άρη
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην Cosmote TV, θυμήθηκε το περσινό παιχνίδι με τον Άρη και μίλησε για το ματς του Σαββάτου αλλά και τη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Κύπελλο: «Είναι πάρα πολύ καλό, για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, να τα πηγαίνουν καλά όταν παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Είναι σημαντικό να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν. Ακόμα καλύτερο είναι για τον προπονητή να βλέπει πως έχει στην ομάδα του πολλούς παίκτες που μπορούν να του δώσουν λύσεις σε πολλά από τα επόμενα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε».
Για το ματς με τον Άρη και αν σκέφτεται το περσινό: «Το περσινό παιχνίδι είναι πολύ μακριά πια και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να το σκεφτόμαστε. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν η αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών που έπαιξαν την Τετάρτη ώστε να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου».
Για το αν στις επιλογές του κόντρα στον Άρη και το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν: «Χωρίς να το θέλει κάποιος ίσως το μυαλό του και η σκέψη του να πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι με την Αιντχόφεν, ωστόσο είναι σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση με τον Άρη. Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, ένας δυνατός αντίπαλος και ξέρουμε πως όποιος θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Εμάς ξεκάθαρα ο πρώτος μας στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και για αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό».
