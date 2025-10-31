Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα, αλλά με Ζέλσον κόντρα στον Άρη
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να αφήσει εκτός αποστολής τους Έσε και Ορτέγκα είδε όμως τον Ζέλσον Μαρτίνς να επιστρέφει στην διάθεσή του

Την αποστολή του Ολυμπιακού έκανε γνωστή ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος της σημερινής τελευταίας προπόνησης της προετοιμασίας του για τον σημαντικό αγώνα με τον Άρη το Σάββατο (01/11-20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που έλεγαν πως ο Έσε δύσκολα θα βρεθεί στην αποστολή, μετά τις ενοχλήσεις που ένιωσε στην χθεσινή προπόνηση. ίδια μοίρα είχαν και οι Ορτέγκα και Καλογερόπουλος, που επίσης δεν βρέθηκαν στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Στα θετικά ο Ζέλσον Μαρτίνς επέστρεψε στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.


