Νομική αντεπίθεση Φόντεν για fake news: Διέδωσαν ότι πέθανε ο 6χρονος γιος του και ότι η κόρη του πάσχει από καρκίνο
Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να προστατευτεί η οικογένεια του, μετά τις ψευδείς ειδήσεις και αβάσιμες φήμες που ανέφεραν τον θάνατο του 6χρονου γιου του και τη διάγνωση καρκίνου στην 4χρονη κόρη του
Ο διεθνής άσος της Μάντσεστερ Σίτι Φιλ Φόντεν, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοκαριστικής υπόθεσης, καθώς αναγκάστηκε να προσλάβει μια «στρατιά νομικών ειδικών» για να αντιμετωπίσει τη διάδοση ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στόχευαν τα παιδιά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Sun, ο Φόντεν κινητοποιήθηκε νομικά μετά από αναρτήσεις που εμφανίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και ισχυρίζονταν ψευδώς ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Ρόνι (6 ετών), είχε πεθάνει, ενώ αργότερα, άλλη ανάρτηση υποστήριζε ότι η κόρη του, Τρου (4 ετών), έπασχε από καρκίνο.
Οι φήμες ξεκίνησαν κυρίως στο Facebook, με τις αναρτήσεις να συνοδεύονται από ψεύτικες εικόνες, δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη (AI), που υποτίθεται ότι έδειχναν τον Φιλ Φόντεν και τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ, να κλαίνε.
Η Ρεμπέκα Κουκ φέρεται να απάντησε δημόσια μέσω Instagram, με τη δήλωσή της να μεταδίδεται από τη The Sun:
«Γνωρίζουμε τις σελίδες και τους λογαριασμούς που διαδίδουν αυτές τις ιστορίες. Είναι εντελώς ψευδείς και πολύ ενοχλητικές. Δεν καταλαβαίνω πώς οι άνθρωποι μπορούν να εφευρίσκουν αυτά τα πράγματα για οποιονδήποτε, ειδικά για παιδιά. Είναι αηδιαστικό. Είμαστε όλοι μας απολύτως καλά δόξα τω Θεώ και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους σταματήσουμε».
Η ίδια κάλεσε τους χρήστες να αναφέρουν οποιαδήποτε ανάρτηση ή σελίδα διαδίδει αυτές τις ψευδείς ιστορίες.
Νομικό προηγούμενο και υποστήριξη από τη Σίτι
Το γεγονός αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη δυσκολία για τους συλλόγους και τις οικογένειες να αντιδράσουν άμεσα πριν εξαπλωθεί η παραπληροφόρηση.
Το προσωπικό της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να υποστηρίξει πλήρως τον Φόντεν και την οικογένειά του στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Η νομική δράση πιθανότατα θα στοχεύσει όχι μόνο τους υπεύθυνους για τις αρχικές αναρτήσεις, αλλά και τις πλατφόρμες που φιλοξενούν τέτοιο περιεχόμενο.
EXCLUSIVE: Man City ace Phil Foden calls in lawyers after sick trolls falsely claim son, 6, had died and daughter, 4, had cancer https://t.co/q4mKGFBZmS— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 30, 2025
