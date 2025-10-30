Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Καθησυχαστική η Μαρσέιγ για την κατάσταση του Μπιλάλ Ναντίρ μετά την κατάρρευσή του στο ματς με την Ανζέ
η Μαρσέιγ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, ο Ναντίρ παραμένει νοσηλευόμενος, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Ανησυχία προκάλεσε ο Μπιλάλ Ναντίρ το βράδυ της Τετάρτης (29/10), καθώς λίγο μετά την είσοδό του ως αλλαγή στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Ανζέ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να πάρει ανάσες.
Ο 21χρονος μέσος δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10), η Μαρσέιγ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, θέλοντας να καθησυχάσει τους φιλάθλους. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Ναντίρ παραμένει νοσηλευόμενος, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.
Ο ποδοσφαιριστής δεν έχασε τις αισθήσεις του τη στιγμή του συμβάντος.
Αμέσως μετά, τέθηκε υπό τη φροντίδα του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονταν στο γήπεδο, ενώ όλα τα ζωτικά του σημεία διαπιστώθηκαν φυσιολογικά.
Ως προληπτικό μέτρο, ο Μπιλάλ Ναντίρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πλήρη ιατρικό έλεγχο. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, και παραμένει υπό παρακολούθηση, καθώς οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τις ιατρικές ομάδες για την άμεση ανταπόκρισή τους, καθώς και προς τους πολυάριθμους υποστηρικτές για τα μηνύματα συμπαράστασης.
courage et force à toi Bilal Nadir ❤️⚪️Ⓜ️ pic.twitter.com/NVL8tizmTg— SerGio (@sergiotex72) October 30, 2025
🚨Communiqué de l’OM concernant l’état de santé de Bilal Nadir :— Massilia Zone (@MassiliaZone) October 30, 2025
"L’Olympique de Marseille souhaite donner des nouvelles rassurantes concernant Bilal Nadir, victime d’un malaise survenu hier lors de la rencontre face au SCO d’Angers.
Le joueur n’a pas perdu connaissance au… pic.twitter.com/0kr4zjz3vL
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρσέιγ:«Η Ολιμπίκ Μαρσέιγ επιθυμεί να δώσει καθησυχαστικά νέα σχετικά με τον Μπιλάλ Ναντίρ, ο οποίος υπέστη ένα ιατρικό περιστατικό χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Ανζέ.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.»
