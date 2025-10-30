Η συγκλονιστική εξομολόγηση του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Πολ Σκόουλς που εγκατέλειψε την καριέρα στην τηλεόραση για να είναι με τον αυτιστικό γιο του

«Δεν θέλω τη λύπηση του κόσμου. Ακόμα κι αν μιλούσα με κάποιον, αυτό δε θα βοηθούσε τον Έιντεν. Το μόνο που με απασχολεί τώρα, όσο μεγαλώνω, είναι τι θα συμβεί όταν δεν θα είμαι πια εδώ. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι συνεχώς»