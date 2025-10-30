Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Κύπελλο Γερμανίας: Πάρτι του Χάρι Κέιν στην έδρα της Κολονίας, 4-1 η Μπάγερν - Δείτε τα γκολ
Κύπελλο Γερμανίας: Πάρτι του Χάρι Κέιν στην έδρα της Κολονίας, 4-1 η Μπάγερν - Δείτε τα γκολ
Η Φράιμπουργκ ξεπέρασε το εμπόδιο της Φορτούνα Ντίσελντορφ με 3-1 και προκρίθηκε στους «16» - Εμφατική πρόκριση πέτυχε και η Ντάρμστατ με 4-0 επί της Σάλκε
Με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει και στο Κύπελλο η Μπάγερν έκανε πάρτι στο «σπίτι» της Κολονίας (4-1) και πήρε το εισιτήριο για την φάση των «16».
Το ματς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς στο 31ο λεπτό η Κολονία πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Άτσε. Το 1-0 όμως δεν πρόλαβαν να το χαρούν για πολύ οι “τράγοι” με την Μπάγερν να πετυχαίνει δύο τέρματα πριν την ανάπαυλα με τον Ντίας στο 36′ και τον ασταμάτητο Κέιν στο 38′ παίρνοντας έτσι πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ο δαιμονιώδης Κέιν συνέχισε να εκτελεί την Κολονία και με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κίμιχ έκανε το 3-1 για να έρθει ο Ολίσε στο 72′ να βάλει το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddv4rcz00h09)
Αν και δυσκολεύτηκε η Φράιμπουργκ ξεπέρασε το εμπόδιο της Φορτούνα Ντίσελντορφ με 3-1 και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου. Εμφατική πρόκριση πέτυχε και η Ντάρμστατ με 4-0 επί της Σάλκε, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.
Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Κυπέλλου Γερμανίας έχουν ως εξής:
Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-1
Χέρτα Βερολίνου-Έλφερσμπεργκ 3-0
Βόλφσμπουργκ-Χόλσταϊν Κίελ 0-1
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 2-4 πέν. (κ.αγ. και παρ. 1-1)
Κότμπους-Λειψία 1-4
Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη 3-1
Το ματς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς στο 31ο λεπτό η Κολονία πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Άτσε. Το 1-0 όμως δεν πρόλαβαν να το χαρούν για πολύ οι “τράγοι” με την Μπάγερν να πετυχαίνει δύο τέρματα πριν την ανάπαυλα με τον Ντίας στο 36′ και τον ασταμάτητο Κέιν στο 38′ παίρνοντας έτσι πολύ γρήγορα το προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος ο δαιμονιώδης Κέιν συνέχισε να εκτελεί την Κολονία και με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Κίμιχ έκανε το 3-1 για να έρθει ο Ολίσε στο 72′ να βάλει το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.
Αν και δυσκολεύτηκε η Φράιμπουργκ ξεπέρασε το εμπόδιο της Φορτούνα Ντίσελντορφ με 3-1 και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου. Εμφατική πρόκριση πέτυχε και η Ντάρμστατ με 4-0 επί της Σάλκε, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.
Τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Κυπέλλου Γερμανίας έχουν ως εξής:
Χαϊντενχάιμ-Αμβούργο 0-1
Χέρτα Βερολίνου-Έλφερσμπεργκ 3-0
Βόλφσμπουργκ-Χόλσταϊν Κίελ 0-1
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 2-4 πέν. (κ.αγ. και παρ. 1-1)
Κότμπους-Λειψία 1-4
Γκλάντμπαχ-Καρλσρούη 3-1
Άουγκσμπουργκ-Μπόχουμ 0-1
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 8-7 πεν. (κ.αγ. 1-1 και παρ. 2-2)
Ιλέρτισεν-Μαγδεμβούργο 0-3
Γκρόιτερ Φιρτ-Καϊζερσλάουτερν 0-1
Μάιντς-Στουτγκάρδη 0-2
Πάντερμπορν-Λεβερκούζεν 2-4 παρ. (κ.αγ. 1-1)
Ντάρμστατ-Σάλκε 4-0
Φορτούνα Ντίσελντορφ-Φράιμπουργκ 1-3
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-4
Ουνιόν Βερολίνου-Αρμίνια Μπίλεφελντ 29/10
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 8-7 πεν. (κ.αγ. 1-1 και παρ. 2-2)
Ιλέρτισεν-Μαγδεμβούργο 0-3
Γκρόιτερ Φιρτ-Καϊζερσλάουτερν 0-1
Μάιντς-Στουτγκάρδη 0-2
Πάντερμπορν-Λεβερκούζεν 2-4 παρ. (κ.αγ. 1-1)
Ντάρμστατ-Σάλκε 4-0
Φορτούνα Ντίσελντορφ-Φράιμπουργκ 1-3
Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου 1-4
Ουνιόν Βερολίνου-Αρμίνια Μπίλεφελντ 29/10
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων - Η νέα όψη του υπ. Εθνικής Άμυνας
Αργολίδα: Βαριά ποινή 15 ετών και στον συνοδηγό για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στη 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Καταγγελία Νίκου Παπανδρέου: Ακροδεξιά oργάνωση έλαβε μέρος στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα