Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα Γ' κατηγορίας μπάσκετ: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη - Δείτε βίντεο

Ο Απόλλων Πάτρας υποδέχθηκε τον Εθνικό Λιβαδειάς σε ματς για τη Γ' Εθνική του πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν ένας οπαδός μπήκε στο παρκέ και επιτέθηκε σε παίκτη της γηπεδούχου ομάδας