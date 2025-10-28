Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα Γ' κατηγορίας μπάσκετ: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη - Δείτε βίντεο
Απίστευτο σκηνικό σε αγώνα Γ' κατηγορίας μπάσκετ: Οπαδός εισέβαλε στο παρκέ και έσπρωξε παίκτη - Δείτε βίντεο
Ο Απόλλων Πάτρας υποδέχθηκε τον Εθνικό Λιβαδειάς σε ματς για τη Γ' Εθνική του πρωταθλήματος μπάσκετ, όταν ένας οπαδός μπήκε στο παρκέ και επιτέθηκε σε παίκτη της γηπεδούχου ομάδας
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για την National League του πρωταθλήματος μπάσκετ (Γ Εθνική), με έναν οπαδό να «μπουκάρει» στο γήπεδο και να σπρώχνει αθλητή.
Πιο συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Πάτρας και τον Εθνικό Λιβαδειάς για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου της National League 1, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων, Πιέρ, ζήτησε και φάουλ μετά από καλάθι που πέτυχε και σε εκείνο το σημείο ένας άνδρας έκανε «ντου», κινήθηκε με εκνευρισμό προς το μέρος του και τον έσπρωξε.
Οι διαιτητές της αναμέτρησης διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν από την αστυνομία να επέμβει, προκειμένου να απομακρυνθεί εισβολέας και να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Για την ιστορία, ο Απόλλωνας τελικά επικράτησε τελικά με 72-63.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Πιο συγκεκριμένα, στο 28ο λεπτό του αγώνα ανάμεσα στον Απόλλωνα Πάτρας και τον Εθνικό Λιβαδειάς για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου της National League 1, ο Αμερικανός γκαρντ των γηπεδούχων, Πιέρ, ζήτησε και φάουλ μετά από καλάθι που πέτυχε και σε εκείνο το σημείο ένας άνδρας έκανε «ντου», κινήθηκε με εκνευρισμό προς το μέρος του και τον έσπρωξε.
Οι διαιτητές της αναμέτρησης διέκοψαν το παιχνίδι και ζήτησαν από την αστυνομία να επέμβει, προκειμένου να απομακρυνθεί εισβολέας και να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Για την ιστορία, ο Απόλλωνας τελικά επικράτησε τελικά με 72-63.
Ειδήσεις σήμερα
Το Μ1117, ο Κένταυρος, ο Υπερίων και η Ασπίδα του Αχιλλέα: Τα νέα οπλικά συστήματα που εντυπωσίασαν στην Θεσσαλονίκη
Η Σώτη Τριανταφύλλου στον Δανίκα: Όσα γίνονται στη Γαλλία δείχνουν τον αυτοκτονικό πειρασμό της Δύσης
Ράγισαν καρδιές στις Θεσπιές: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα