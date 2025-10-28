Κρόος: «Δεν μου άρεσε ποτέ να βγαίνω αλλαγή, αλλά ο Βινίσιους έπρεπε να κρατήσει τον θυμό του»

Ο Γερμανός πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε τον εκνευρισμό του Βραζιλιάνου στο Clásico, κατανοώντας την αντίδρασή του αλλά υπογραμμίζοντας ότι «την οργή μπορείς να τη συγκρατήσεις λίγο περισσότερο»