Κρόος: «Δεν μου άρεσε ποτέ να βγαίνω αλλαγή, αλλά ο Βινίσιους έπρεπε να κρατήσει τον θυμό του»
Ο Γερμανός πρώην μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε τον εκνευρισμό του Βραζιλιάνου στο Clásico, κατανοώντας την αντίδρασή του αλλά υπογραμμίζοντας ότι «την οργή μπορείς να τη συγκρατήσεις λίγο περισσότερο»
Ο Τόνι Κρόος γνωρίζει όσο λίγοι τον Βινίσιους Τζούνιορ. Συμπορεύτηκαν για χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, μοιράστηκαν νίκες, απογοητεύσεις και γνωρίζει καλά τον παρορμητικό χαρακτήρα του Βραζιλιάνου. Στο προσωπικό του podcast, ο Γερμανός μίλησε ανοιχτά για το επεισόδιο του Clásico, όταν ο τεχνικός της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Βινίσιους – μια απόφαση που δεν πήρε καθόλου ψύχραιμα ο νεαρός σούπερ σταρ.
«Όταν κάνεις έναν εξαιρετικό αγώνα, ειδικά σε ένα τέτοιο ματς, δεν χαίρεσαι να βγαίνεις. Ούτε εμένα μου άρεσε ποτέ να με αντικαθιστούν. Αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, ποτέ δεν έφυγα απευθείας για τα αποδυτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρόος, σχολιάζοντας την κίνηση του Βινίσιους να αποχωρήσει ενοχλημένος.
Ο πρώην χαφ της Ρεάλ στάθηκε στη σημασία της στιγμής και της πίεσης: «Μόνο όσοι είναι εκεί μέσα το καταλαβαίνουν. Όταν βρίσκεσαι σε ένα Clásico, μπροστά σε 80.000 θεατές, με το σκορ στο 2-1, το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να βγεις. Οι περισσότεροι που κρίνουν απ’ έξω δεν μπορούν να μπουν στη θέση του».
Ωστόσο, ο Κρόος έστειλε και το δικό του μήνυμα: «Μετά, όταν ηρεμήσεις, πιθανότατα σκέφτεσαι ότι μπορείς να κρατήσεις την οργή λίγο περισσότερο. Το καταλαβαίνω, αλλά όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, δεν είναι η καλύτερη εικόνα».
Κλείνοντας, ο Γερμανός προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα τονίζοντας ότι ο Αλόνσο, ως πρώην ποδοσφαιριστής, ξέρει να κατανοεί αυτές τις αντιδράσεις: «Δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε όλα τόσο σοβαρά. Οι προπονητές, ειδικά όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, σπάνια το κάνουν».
