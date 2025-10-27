NBA: Επανεξετάζει τους κανόνες του μετά το σκάνδαλο στοιχηματισμού

Το NBA σκοπεύει να ενισχύσει την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, γύρω από τα πρωτόκολλα ενημέρωσης και τους κανόνες δεοντολογίας, ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει τα συστήματα παρακολούθησης για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτης δραστηριότητας