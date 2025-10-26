Εποχή Ηλία Ζούρου και επίσημα στον Πανιώνιο

Τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Zalgiris Kaunas οδηγώντας την στην Euroleague εκείνης της σεζόν ενώ κατέκτησε τρεις τίτλους (πρωτάθλημα- Κύπελλο Λιθουανίας και Baltic League).Τον Μάρτιο του 2011 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας την οποία καθοδήγησε στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2012.Τον Φεβρουάριο του 2012 επέστρεψε στην Euroleague και συγκεκριμένα στην Efes κι ακολούθως έκανε comeback στην Zalgiris Kaunas.Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Tofas Bursa και τον Φεβρουάριο του 2016 ανέλαβε την Εθνική Γεωργίας την οποία οδήγησε δύο φορές στους ομίλους του Eurobasket (2017-2022) κι επίσης στην πρόκριση (για πρώτη φορά στην ιστορία της) σε Mundobasket (2023) όπου κι έφτασε στους 16 της διοργάνωσης.Ακολούθησαν το Περιστέρι, ο Προμηθέας Πάτρας, η ΑΕΚ και το Μαρούσι όπως και ακόμα μια επιστροφή στον Λίβανο και στην Sagesse.Καλωσορίζουμε τον Ηλία Ζούρο στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ.