Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Παναθηναϊκός - Προμηθέας: Ο Σλούκας δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του και στάθηκε ημίγυμνος σε στάση προσοχής στον εθνικό ύμνο
Παναθηναϊκός - Προμηθέας: Ο Σλούκας δεν πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα του και στάθηκε ημίγυμνος σε στάση προσοχής στον εθνικό ύμνο
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού προτίμησε να περιμένει σεβόμενος τον εθνικό ύμνο παρά να ντυθεί την ώρα της ανάκρουσής του στο κλειστό του ΟΑΚΑ
Το ρολόι άδειαζε, ο Κώστας Σλούκας προσπαθούσε να αλλάξει τα ρούχα της προθέρμανσης για να φορέσει την φανέλα εν όψει του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, όμως η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στο Telekom Center τον πρόλαβε.
Έτσι, ο διεθνής γκαρντ των πράσινων έμεινε σε στάση προσοχής ημίγυμνος, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αμέσως μετά φόρεσε την φανέλα του και παρακολούθησε από τον πάγκο των γηπεδούχων τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Ειδήσεις σήμερα:
Ένας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ιτέας- Αντιρρίου
Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
Τζένη Καζάκου για τον παππού της, Κώστα Καζάκο: Δεν ήμουν πολύ δεμένη μαζί του, τον έβλεπα δύο φορές τον χρόνο
Έτσι, ο διεθνής γκαρντ των πράσινων έμεινε σε στάση προσοχής ημίγυμνος, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αμέσως μετά φόρεσε την φανέλα του και παρακολούθησε από τον πάγκο των γηπεδούχων τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.
Ειδήσεις σήμερα:
Ένας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Ιτέας- Αντιρρίου
Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ
Τζένη Καζάκου για τον παππού της, Κώστα Καζάκο: Δεν ήμουν πολύ δεμένη μαζί του, τον έβλεπα δύο φορές τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα